T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeşilçam oyuncusu Adnan Mersinli yaşamını yitirdi

Mersinli, Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdürüyordu

19 Nisan 2016 16:46

Yalova Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan sinema oyuncusu Adnan Mersinli, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle 40 gündür Yalova Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Mersinli, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

NTV'de yer alan habere göre, Mersinli'nin cenazesinin, bugün İstanbul Gültepe Atalar Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Ayazağa Köyü Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

 

Adnan Mersinli kimdir?

 

5 Ocak 1940 Mersin doğumlu olan Mersinli, ilk rol aldığı 1963 yılından bugüne kadar 123 filmde rol almış, 7 filmin de yapımcılığını üstlenmişti. 1965-1994 yılları arasında çok sayıda filmde rol aldı. Süheyl Eğriboz, Hüseyin Zan ve Faruk Panter'le birlikte Cüneyt Arkın'ın meşhur dövüş sahnelerinin vazgeçilmez isimlerindendi. Yapımcı olarak da Türk Sineması'na katkıda bulunan Mersinli, en son 1994 yılında yapımcılığını üstlendiği Şöhretin Bedeli adlı filmde rol almıştı.

ETİKETLER

Adnan Mersinliyeşilçamoyuncuyalovaçınarcıkhuzurevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24