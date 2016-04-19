Yeşilçam oyuncusu Adnan Mersinli yaşamını yitirdi

Yalova Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan sinema oyuncusu Adnan Mersinli, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle 40 gündür Yalova Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Mersinli, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

NTV'de yer alan habere göre, Mersinli'nin cenazesinin, bugün İstanbul Gültepe Atalar Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Ayazağa Köyü Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Adnan Mersinli kimdir?

5 Ocak 1940 Mersin doğumlu olan Mersinli, ilk rol aldığı 1963 yılından bugüne kadar 123 filmde rol almış, 7 filmin de yapımcılığını üstlenmişti. 1965-1994 yılları arasında çok sayıda filmde rol aldı. Süheyl Eğriboz, Hüseyin Zan ve Faruk Panter'le birlikte Cüneyt Arkın'ın meşhur dövüş sahnelerinin vazgeçilmez isimlerindendi. Yapımcı olarak da Türk Sineması'na katkıda bulunan Mersinli, en son 1994 yılında yapımcılığını üstlendiği Şöhretin Bedeli adlı filmde rol almıştı.