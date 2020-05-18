Yeşilçam'ın ünlü görüntü yönetmeni Erdal Kahraman hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü görüntü yönetmeni Erdal Kahraman 73 yaşında hayatını kaybetti.

Polizei, Gizli Yüz, Büyük Adam Küçük Aşk, Katırcılar, Uçurtmayı Vurmasınlar, Nihavend Mucize gibi pek çok ödüllü sinema filminin ve TV dizisinin görüntü yönetmenliğini üstlenmiş olan Erdal Kahraman bir süredir yaşadığı İzmir'de hayata gözlerini yumdu.

1947 doğumlu Kahraman, sinema kariyerinde Atıf Yılmaz, Şerif Gören, Ömer Kavur gibi isimlerle çalıştı.