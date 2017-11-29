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Spor

Yeşilbağ Kız Futsal Takımı ilk kez salonda çalıştı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesine 110 kilometre uzaklıkta bulunan, saha ve antrenman malzemesi olmadan çalışan Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu Kız Futsal Takımı, ilk kez salonda antrenman ve hazırlık maçı yaptı

29 Kasım 2017 15:08

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesine 110 kilometre uzaklıkta bulunan, saha ve antrenman malzemesi olmadan çalışan Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu Kız Futsal Takımı, ilk kez salonda antrenman ve hazırlık maçı yaptı.
Manavgat\'ın en uzak mahallelerinden, Isparta sınırındaki Yeşilbağ\'daki Cumhuriyet Ortaokulu\'nda aynı zamanda müdür vekili olan beden eğitimi öğretmeni Belin Ada tarafından 6\'ncı sınıf öğrencilerinden kurulan 12 kişilik kız futsal takımı, Başarı Koleji\'nin davetlisi olarak ilçeye geldi. Okul bahçesindeki beton zeminde eski kamyon lastiği ve çıta gibi buldukları çeşitli malzemelerle antrenman yapmaya çalışan, eşofman, ayakkabı ve futsal topları olmadan çalışan çocuklar ilk kez salonda antrenman ve hazırlık maçı yaptı.
İlk kez salonda oynayan Yeşilbağ Kız Futsal Takımı, kolejin futsal takımıyla karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden Yeşilbağlı kız futsal takımı oyuncularına kolej yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verilirken, onlar da arkadaşlarına fidan hediye etti.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Salonda antrenman yapan Yeşilbağlı kız futsal takımı
- Hazırlık maçından görüntüler
HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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