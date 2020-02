Yeşilay Başkanı Öztürk: Teknoloji bağımlılığı çok büyük problem 

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, \'teknoloji bağımlılığı\' olarak ifade edilen internetle ilgili araçların kullanımıyla ilgili bağımlılığın dünyada çok büyük bir problem olmaya başladığını söyledi.

Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi Salonu\'nda düzenlenen \'Teknolojik bağımlılık\' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Prof.Dr.Mücahit Öztürk, toplantı öncesi gazetecilere açıklamada bulundu. Öztürk, teknoloji bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıcı olarak kullanmak gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Genel anlamda bizim teknoloji bağımlılığı diye ifade ettiğimiz internetle ilgili araçların kullanımıyla ilgili aslında dünyada çok büyük bir problem oluşmaya başladı. İnternet artık nerdeyse herkesin evine girdi. Türkiye\'deki oran yüzde 80\'lerin üzerine çıktı. Yani 100 evden 80\'inin üzerinde internet var. Tabi ki teknolojiyi, interneti, iletişim araçlarını pozitif anlamında, olumlu anlamda kullanmak gibi bir durumumuz olacak. Yani biz teknolojiyi hayatımızı kolaylaştıran, hayatımızı basitleştiren bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran her şekilde kullanacağız, kullanıyoruz da. Buradaki sorun şu; biz problemli kullanıma ve bağımlılığa karşı mücadele ediyoruz Yeşilay olarak. Yeşilay bağımlılıkların bütünüyle mücadele ediyor. Yani sadece bir alanla mücadele etmiyor. Başta alkolle başlayan bu mücadele, daha sonra tütünle, uyuşturucu maddeyle, kumar ve teknolojiyle devam etti. Bu anlamda da aslında dünyada örnek bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bağımlılığın her alanında mücadele eden sivil toplum kuruluşu sayısı dünyada çok az. Biz bu noktada da 3 yıl içerisinde 40\'ı geçen ülkede Yeşilay şubeleri açılmasına katkı sağladık.\"

\'ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEN İTİBAREN EĞİTİM\'

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, teknoloji bağımlılığına karşı çocukluk döneminden itibaren eğitim verilmesi gerektiğini söyledi. Öztürk konuşmasına şöyle sürdürdü:

\"Özelinde teknoloji bağımlılığının problem olarak karşımıza çıkması tabi ki çok ilginç. Çünkü teknoloji dediğimiz şey işte akıllı telefonlarla, tabletlerle, bilgisayarlarla hayatımızın ortasında ve biz bunları terk edemeyiz. Bunlar olmadan da maalesef ve maalesef olmuyor. O zaman yaşacağımız şey şu; daha çocukluk döneminden itibaren, erken dönemden itibaren çocuklarımızı ve gençlerimizi bu aletlerin kullanımıyla ilgili olarak sağlıklı eğitebilmek. Evet bu noktada gerçekten bağımlılık bir problem olmaya başladı. Bir problem olduğu içinde insanlar artık çocuklarını, gençlerini, hatta zaman zaman kendilerini de bu bağımlılıktan uzak tutmak için çaba da içerisine giriyorlar. Bu konuda açılan polikliniklere başvuruyorlar, yardım alıyorlar.\"

\'ÇOCUĞUN SOSYAL HAYATINDA GERİYE GİDİŞ\'

Teknolojik bağımlılığın çocuğun sosyal hayatını olumsuz yönden etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları söyledi:

\"Kriter nedir? Ne zaman biz bağımlılıktan bahsediyoruz. Bağımlılıktan bahsetmek için kriterimiz şu; Bir, onsuz yapama. Yani eğer bir çocuk oyun oynuyorsa, o oyun oynamadan duramama. Giderek saatini artırma, masanın başında tabletin başında, bilgisayarın başında kalma süresini artırma. Bırakıldığında, terk edildiğinde yani aile bunu \'bırak\' dediğinde, \'terk et\' dediğinde büyük tepkiler gösterme, krizler çıkartma, evde problem çıkartma. Çocuğun sosyal hayatında bir geriye gidiş, akademik başarısında düşme. Okula olan ilgisinde, derslere olan ilgisinde azalma ve en önemlisi de artık yavaş yavaş sosyal izolasyon, sosyal hayattan geri çekilme. Şimdi biz öyle çocuklar görüyoruz ki masanın başından kalmadığı için sabaha kadar, sabah okula gidemiyor. Çok başarılı çocukken artık başarısı düşüyor ve okulda devamsızlıklar yüzünden problemler yaşamaya başlıyor. Bu nedenle bizler ailelere daha iş bu hale gelmeden teknolojinin kullanımıyla ilgili, internetin, bilgisayarın kullanımıyla ilgili mutlaka ve mutlaka önlem almaları gerektiğini söylüyoruz. Bu anlamda da daha erken dönemden itibaren, anaokullarından itibaren tüm okullarda çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize eğitimler düzenliyoruz.\"



