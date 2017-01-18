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Ekonomi

'Yeşil yumurtlayan tavuk' üreticisini zengin ediyor

Geçen yıla kadar 150-200 TL'den satılan tavuklar şu anda, bin 500 ila 2 bin TL arasında değer buluyor

18 Ocak 2017 18:11

Türkiye'de 'yeşil yumurtacı' ismiyle bilinen, yeşil ve mavi renkteki yumurtaları dolayısıyla geçen yıl süs tavuğu besleyenlerden fazla talep gören Şili kökenli 'araucana' cinsi tavuklar, az bulunması nedeniyle mezatlarda yüksek fiyattan satılıyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre Bursa Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Erk yaptığı açıklamada, yeşil ve mavi renkte yumurtalarıyla dikkati çeken araucanaların son dönemde süs tavukçuluğu yapanlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

 

"Koleksiyonculara hitap eden bir tavuk cinsi"



Araucanaların koleksiyonculara hitap eden bir tavuk cinsi olduğunu ve insanların bu hayvanın yumurtalarını gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Erk, "Araucanalar iki yıl öncesine kadar ülkemizde çok popüler hayvanlar değildi. Yumurtalarının yeşil ve mavi renkte olması süs tavukçuluğu koleksiyoncuları tarafından daha fazla rağbet görmesine sebep oldu. Son aylarda az bulunması nedeniyle adeta karaborsa oldu. Geçen yıla kadar bunların fiyatları 150-200 TL iken iyi bir damızlığın şu an fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasında mezatlarda değerini buluyor" dedi.

Erk, özellikle son birkaç ayda 'yeşil yumurtlayan tavuk' haberlerinin bu kanatlıya talebin artmasında etkili olduğunu söyleyerek, "Araucanaların üretimi, diğer cinslere göre daha kısıtlı. Bu süs tavuklarına meraklı olanlar, misafirlerine, yakınlarına yeşil ve mavi yumurtalarını gösteriyorlar. Herkesin merakı farklı" ifadesini kullandı.

"Besin, protein ve kalori değeri diğer yumurtalardan farklı"

"Araucanaların yumurtalarının besin, protein ve kalori değeri açısından diğer tavukların yumurtalarından farklı olduğuna dair haberlerin yayımlandığını da vurgulayan Erk, bunların gerçeği yansıtmadığını, aradaki farkın sadece rengi olduğunu söyledi.

Erk, renkli yumurtaların tanesinin de piyasada 15-20 liradan alıcı bulduğunu belirterek, "Ancak her üretici de bu yumurtalara 
Profesyonel kuluçka makinesi olanların şansı daha yüksek. Bir tavuğun altına konulup tabii ki çıkabiliyor ama kıymetli, pahalı yumurtalar olduğu için profesyonel kuluçka makinelerine ihtiyaçları var" ifadesini kullandı.

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