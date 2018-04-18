Yeşil Yol'un yüzde 60'ı tamamlandı

Hakan KABAHSANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi’nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi sürüyor. Turizm Mastır Planı kapsamında gerçekleştirilen yolun iyileştirme çalışmalarının yüzde 60’lık bölümü tamamlandı. Birkaç yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje ile Samsun Kuş Cenneti’nden başlayacak yolculuk, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona erecek. Projeye ilişkin konuşan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Ekrem Yüce, \"Yeşil Yol, Karadeniz’deki doğa harikası hazineyi görebilmenin yoludur\" dedi.

DOKAP tarafından Karadeniz Turizm Mastır Planı kapsamında yapılan Yeşil Yol, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Tokat illerinin yaylaları ve turizm merkezlerini üst kottan birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğunda turizm yolu projesi olarak planlandı. 7 metre genişliğinde, gidiş-geliş tek şerit olarak planlanan yolun zemini taş parke döşeli olacak. Güzergâhta belirlenecek noktalarda oteller, restoranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm merkezleri inşa edilecek. Yeşil Yol Projesi\'nin yüzde 60’ının tamamlandığı belirtildi.

PROJEDE SON DURUMU ANLATTI

Projenin son durumu hakkında konuşan DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Turizm Mastır Planı kapsamında 9 ilin kültürel, tarihi, yaşam biçim değerleri, yaylaları, doğası, buzul gölleri ile bütün destinasyonlarının ele alındığını söyledi. Karadeniz Bölgesi’nin her geçen gün cazibesinin arttığına dikkat çeken Yüce, \"Bölgenin değeri, talebi ve farkındalığı artan bir turizm potansiyeli var. Karadeniz güneş, kum ve denizin haricinde yeni bir turizm cazibesi. Nesi var? Doğası var. Bu doğayı biz tahrip etmeden kontrollü bir şekilde koruyup kullanalım ve ekonomiye kazandıralım. Bir doğa harikası ne kadar mükemmel olursa olsun, oraya ulaşımınız yoksa orası atıldır. Sizin o güzelliğinizi görselliğiniz ifade edemiyorsa oranın güzelliği sadece bir kutunun içinde hazinedir\" dedi.

\'SADECE BİR YOL DEĞİL\'

Yeşil Yol\'un sadece bir yol olmadığını ifade eden Yüce, \"Bu yol Turizm Mastır planı içinde bir parça. Bu destinasyonlarda, bu doğa harikasında ve bu hazinenin içindeki inciyi gösterebilmenin, görebilmenin bir güzergâhıdır. Bu güzergâhta biz mümkün olduğu kadar hemen hemen yok denecek kadar az miktarda yeni bir yol açıyoruz. Açılmış olan yolların güzergâhını iyileştiriyoruz. İlk günlerde ‘Dağlar, ormanlar yarılacak, dereler mahvolacak’ diye bir algı oluştu. Böyle bir şey yok. Biz mevcut yolları iyileştiriyoruz. Yeni yol açmıyoruz. Ham yolla ilgili çalışmamız yok denecek kadar az. Bugüne kadar patika dahi olmamış ya da patikadan öteye geçememiş yolların birleştirmesini yaptık. O da çok kısa mesafelerdir\" diye konuştu.

\'60 MİLYON LİRA ÖNGÖRÜLDÜ\'

Projenin Samsun Kuş Cenneti\'nden başlayan ve Batum sınırına kadar giden bir güzergâhı kapsadığını da kaydeden Yüce, şunları söyledi:

\"1600 kilometrelik bir iyileştirme ve yol çalışma alanımız var. Bizim 4 yol standardımız var. Şartlar neyi uygun görüyorsa ona göre karar veriyoruz. Eğer o güzergâh üstünde asfalt yapılması gerekiyorsa asfalt, beton yapılması uygunsa beton, küp taşsa küp taş kullanıyoruz. Biz bugüne kadar yol çalışmalarımızda 800 kilometrelik iyileştirme yaptık. Geriye 800 kilometrelik bir yolumuz kaldı. 2018 yılında 3’te 1‘ini bitirmeyi hedefliyoruz. 3’üncü yılın sonunda ana aksımızı tamamlamayı düşünüyoruz. 2018 yılında Turizm Mastır Planı çerçevesinde 60 milyon lira civarında bir rakam öngörüldü. 53.5 milyon lirasını tamamen yol iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarına diğer kısmını ise yine Turizm Mastır Planı çerçevesinde öngördüğümüz projelere ayırdık.\"

DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Yeşil Yol’un iyileştirme çalışmalarının yüzde 60’ının tamamlandığını da sözlerine ekledi.



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