Yeşil Yol inşaatında çalışan iş makinasına ateş açıldı: 1 yaralı

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesi kapsamında, Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Topluca Köyü ile Ardeşen İlçesi Aşağı Durak köyü sakinleri arasında 70 yıldan bu yana sınır anlaşmazlığına sebep olan bölgede yapılmaya çalışılan bağlantı yolunda çalışan iş makinesine uzaktan ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişinin ateş açması sonucu iş makinesi operatörü 28 yaşındaki Muammer Babaoğlu ayağından yaralandı.

DHA'nın haberine göre, olay, bugün saat 14.30 sıralarında Ardeşen-Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki Golezana -Eğrisu yaylaları sınırında yaşandı. Yeşil Yol kapsamında iki yayla arasında bağlantı yolu inşasında çalışan özel bir firmaya ait iş makinesine uzaktan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayda iş makinesinin operatörü Muammer Babaoğlu ayağından vurularak yaralandı. Pazar İlçesi’ndeki Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan operatör Babaoğlu tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri bölgede araştırma başlattı.

Eylül'de çıkan çatışmada 1'i asker 4 kişi yaralanmıştı

Çamlıhemşin ilçesi Topluca Köyü ile Ardeşen ilçesi Aşağı Durak köyü arasında Eğrisu ve Golezana yaylalarının sınırı nedeniyle yaklaşık 70 yıldır tartışma yaşanıyor. Geçen sürede iki köy arasında silahların kullanıldığı olaylar çıktı, çok sayıda kişi yaralandı. İş makineleri kurşunlandı ve yakıldı, besi hayvanları vuruldu. Gerginliğin had safhada olduğu yaylalar arasında bir süre önce Yeşil Yol Projesi kapsamında bağlantı yolu için çalışma başlatıldı.

Eylül ayı başında Topluca köyünde yapımı başlatılan yol güzergahının değiştirilerek Ardeşen ilçesi Aşağı Durak köyü üzerinden çalışma başlatılması olaylara neden oldu. Topluca köyü sakinleri, iş makinelerinin Aşağı Durak köyü güzergahında çalışmaya başlamasına tepki gösterdi. Çalışmaları taşlı saldırı ile engel olmak isteyen köylüler ile jandarma ekipleri arasında sopalı, yumruklu arbede yaşandı. Çevre tepelerden duyulan silah sesleri üzerine jandarma tepelere ateş açtı. Arbede sırasında 1’i asker 4 kişinin yaralandığı olaylar iş makinesinin bölgeden çekilmesi ile durdu.