'Yeşil yaşıyor, aramızda'

Oğlundan, 'Yeşil'in görülmemiş fotoğrafları

NTV’de Can Dündar’ın sunduğu “Canlı Gaste” programına katılan DSP İzmir Milletvekili Recai Birgün, Yeşil olarak bilinen Mahmut Yıldırım’ın yaşadığını ve aramızda olduğunu söyledi.Yeşil’in İlyas adındaki emekli binbaşıyla beraber hareket ettiğini belirten Birgün, “İstanbul’da bir sohbet ortamında Yeşil’in bir buçuk ay kadar önce İstanbul’dan Ankara’ya gittiğini oradan da Antalya’ya hareket ettiğini öğrendim. Muhtemelen daha önce çıkan haberlerdeki gibi yine çek-senet işleriyle ya da illegal işlerle uğraşıyor. Ergenekon’da gizli tanık olarak ifade veriyor da olabilir” dedi.Birgün, Yeşil’in öldüğüne ihtimal vermediğini vurgulayarak, “Yeşil, çevresinde önemli bir güç. Öldürüldüğü veya öldüğü anda Abdullah Çatlı olayında olduğu gibi, biliyorsunuz o zaman da bunu ilk medyadan öğrenmiştik, etrafındakiler hemen medyaya haber verecektir” diye konuştu.Yeşil’in oğlunun “Babamı bir odaya 10 seneliğine koyun, oradan çıkıp gelmez” dediğine dikkat çeken Birgün, devletin istediği takdirde Yeşil’i bulabileceğini ifade etti. Birgün, “Özel bir ekip kurulursa Yeşil 1 ay içinde bulunabilir. Ben arandığına inanmıyorum. Emniyetin onu bulacak bilgi, birikim ve teknik donanımı var. Ancak böyle bir çalışma için kesinlikle siyasi güç, destek ve kararlılık lazım” dedi.Birgün, elindeki bilgileri gayriresmi olarak yetkililerle paylaştığını, bir sonuç alamadığını fakat konuyu Meclis’in gündemine de getirmeyi düşündüğünü açıkladı.