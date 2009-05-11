T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yeşil yaşıyor, aramızda'

DSP İzmir Milletvekili Recai Birgün, Yeşil olarak bilinen Mahmut Yıldırım’ın aramızda olduğunu iddia etti.

11 Mayıs 2009 03:00

DSP İzmir Milletvekili Recai Birgün, Yeşil olarak bilinen Mahmut Yıldırım’ın yaşayıp yaşamadığına ilişkin tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oğlundan, 'Yeşil'in görülmemiş fotoğrafları

NTV’de Can Dündar’ın sunduğu “Canlı Gaste” programına katılan DSP İzmir Milletvekili Recai Birgün, Yeşil olarak bilinen Mahmut Yıldırım’ın yaşadığını ve aramızda olduğunu söyledi.

Yeşil’in İlyas adındaki emekli binbaşıyla beraber hareket ettiğini belirten Birgün, “İstanbul’da bir sohbet ortamında Yeşil’in bir buçuk ay kadar önce İstanbul’dan Ankara’ya gittiğini oradan da Antalya’ya hareket ettiğini öğrendim. Muhtemelen daha önce çıkan haberlerdeki gibi yine çek-senet işleriyle ya da illegal işlerle uğraşıyor. Ergenekon’da gizli tanık olarak ifade veriyor da olabilir” dedi.

Birgün, Yeşil’in öldüğüne ihtimal vermediğini vurgulayarak, “Yeşil, çevresinde önemli bir güç. Öldürüldüğü veya öldüğü anda Abdullah Çatlı olayında olduğu gibi, biliyorsunuz o zaman da bunu ilk medyadan öğrenmiştik, etrafındakiler hemen medyaya haber verecektir” diye konuştu.

Yeşil’in oğlunun “Babamı bir odaya 10 seneliğine koyun, oradan çıkıp gelmez” dediğine dikkat çeken Birgün, devletin istediği takdirde Yeşil’i bulabileceğini ifade etti. Birgün, “Özel bir ekip kurulursa Yeşil 1 ay içinde bulunabilir. Ben arandığına inanmıyorum. Emniyetin onu bulacak bilgi, birikim ve teknik donanımı var. Ancak böyle bir çalışma için kesinlikle siyasi güç, destek ve kararlılık lazım” dedi.

Birgün, elindeki bilgileri gayriresmi olarak yetkililerle paylaştığını, bir sonuç alamadığını fakat konuyu Meclis’in gündemine de getirmeyi düşündüğünü açıkladı.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24