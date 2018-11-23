Yeşil Sol Parti sözcülerinin pasaportlarına el konuldu

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez, Almanya'ya gitmek için gittikleriSabiha Gökçen Havalimanı’nda pasaportlarına el konuldu. Tuncaellli ve Sönmez hakkında herhangi bir yurt dışı yasağı bulunmadığı belirtildi.

Yeşil Sol Partisi, Avrupa Yeşiller Partisi’nin 29. Konferansı’na üzere Berlin’e gitmek için havalanına giden Parti Sözcüleri Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez’in haklarında herhangi bir yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen pasaportlarına el konulduğunu duyurdu.

Açıklamada, “Haklarında herhangi bir yurtdışı yasağı olmamasına rağmen pasaportlarına el konularak çıkışları engellenmiştir. Bu hukuksuz uygulamaları kabul etmiyor, demokrasi ve hukuk mücadelesinde sesimizi yükselteceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz” denildi.