Yeşil Sol Akademi soracak, akademisyenler ve siyaset bilimciler cevaplayacak: Türkiye nereye gidiyor?

Yeşil Sol Akademi, 26-28 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da çok sayıda akademisyen ve siyaset bilimcisinin katıldığı halka açık toplantılar düzenleyecek.

"Dünya nereye gidiyor?"; "21. yüzyılın hızlı akan ilk çeyreğinde, büyük toplumsal hareketlenmeler, yıkımlar, darbeler ve direnişler arasında dünya ve Türkiye nereye gidiyor?" sorularının cevaplarının aranacağı toplantıların katılımcıları arasında Bilgi Üniversitesi’nde 18 yıldır öğretim üyeliği yapan ve çalışma izni YÖK tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edilen Chris Stephenson, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Meral Danış Beştaş, Aslı Erdoğan ve Rıza Türmen de yer alıyor.

Yeşil Sol Akademi'den, toplantılara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Şimdiye hâkim olan bir tedirginliğin, geleceğe dönük bir belirsizliğin aksine umudu yeşertme iddiası olan partimiz, kendine, sola, yeşile ve de siyasete nasıl imkânlar kazandırabilir?

Yeşil Sol Akademi ile sözlerimizi, eylemlerimizi, nasıl bir dünya istediğimizi, inşa etmeye çabaladığımız toplumsallığı hep birlikte yeniden konuşmak istiyoruz.

İnsanın insanla, hayvanla, doğayla, ötekilerle olan ilişkilenmelerinin yeşilden ve soldan yana dönüşümü için hep birlikte, kolektif bir düşünme faaliyeti de diyebiliriz.

Kapitalizme, ırkçılığa, ulusalcılığa, heteroseksizme ve türcülüğe karşı mücadele deneyiminde bugüne kadar biriktirdiklerimizi, kimliklere ilişkin söylemimizi, ekoloji siyasetimizi, sınıf ve emek alanı politikalarımızı, örgütlenme ve mücadele pratiklerimizi masaya yatırmayı ve tartmayı hedefliyoruz.

Bunlarla birlikte güncel siyaseti, 16 Nisan anayasa referandumu sonrası Türkiye'sinde mücadelenin yeni seyrini, Kürt sorununu, anayasayı, demokratikleşmeyi, ekonomiyi, akademiyi ve sokağı konuşmak istiyoruz.

Davetimiz, bol soru işaretli, bol virgüllü.

Program...

26 MAYIS CUMA

Zor Zamanlarda Sanat, Edebiyat ve Direniş (19.00 - 21.00)

Moderatör: Erol Köroğlu

Konuşmacılar: Aslı Erdoğan, Sevinç Altan, Melike Koçak

27 MAYIS CUMARTESİ

Oturum I

Alternatifi Konuşmak: Neoliberalizmin Krizi ve Toplumsal Mücadeleler (11.00-12.45)

Moderatör: Simin Gürdal

Konuşmacılar: Sezai Temelli, Sevinç Doğan, Chris Stephenson

Oturum II

Feminizm, Queer Yoldaşlık ve Yeşil Sol (13.30-15.15)

Moderatör: Arzu Şimşek

Konuşmacılar: Sibel Yardımcı, Cihan Erdal, Filiz Kerestecioğlu

Oturum III

Ortadoğu’da Savaş ve Mülteciler; Ne Yapmalı? (15.30-17.15)

Moderatör: Çiğdem Özbaş

Konuşmacılar: Cem Terzi, Bahar Şahin Fırat, Saruhan Oluç

28 MAYIS PAZAR

Oturum I

Müzakere, Mücadele ve Kürt Meselesi (11.00-12.45)

Moderatör: Berna Ataş

Konuşmacılar: Mesut Yeğen, Erol Katırcıoğlu, Mizgin Irgat

Oturum II

Kentte ve Kırsalda Ekolojinin Politikası (13.30-15.15)

Moderatör: Yasemin Kipkurt

Konuşmacılar: Murat Cemal Yalçıntan, Hasan Yüksel, Eylem Tuncaelli

Oturum III

Gezi’den 2017 Referandumuna, Mücadelenin Yeni Seyri (15.30-17.15)

Moderatör: Müge Karalom

Konuşmacılar: Rıza Türmen, Foti Benlisoy, Naci Sönmez

*26 Mayıs Cuma ve 28 Mayıs Pazar programları Cezayir Toplantı Salonunda, 27 Mayıs Cumartesi programı Taxim Hill Hotel’de gerçekleştirilecektir.