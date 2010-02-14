T24 - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Kombassan ve Yimpaş davalarıyla ilgili aldığı iki önemli kararla yeşil sermaye mağdurları için umut ışığı oldu. Yüksek mahkemenin bu davalarda aldığı kararlar, paraların iadesine emsal teşkil edecebilecek.



Cumhuriyet gazetesiden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre Yargıtay’dan son iki ayda çıkan iki önemli karar yeşil sermaye mağdurlarına “umut ışığı” oldu. İlk önce Kombassan sonrasında Yimpaş davasını sonuçlandıran Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, “paraların iadesine emsal oluşturacak” kararlara imza attı. Kombassan davasında verdiği ilk onama kararını mağdur yararına kaldıran Yargıtay, Yimpaş davasında, “davacıdan fazla alınan bedelin iadesine (tahsiline) karar verilmesi” gerektiğine hükmetti.



Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İslami holdinglere karşı açılan davalarda son söz sahibi olduğu için karar bu nedenle önem taşıyor.



İlk karar Kombassan'a



Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ilk kararını Kombassan mağduru Zarif Davaz adlı yurttaşın Kombassan Holding ve Haşim Bayram (dönemin Yönetim Kurulu Başkanı) aleyhine Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açtığı davayla ilgili verdi. Davaz, 2000 yılında 20 bin 345 DM karşılığı satın aldığı hisse senedi tutarı olan 16 bin 643 TL’nin faiziyle birlikte Kombassan’dan iadesini talep etti.



Bu talep yerel mahkeme tarafından reddedildi.



Temyiz de sonuç vermeyerek yerel mahkemenin ret kararı Yargıtay’ca onandı. Davaz’ın avukatı Yargıtay’a ikinci kez başvurarak “karar düzeltmesi” talebinde bulundu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, olağanüstü yolu kullanarak bir önceki kararını kaldırdı ve karar düzeltme talebini kabul etti.



İtirazı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi;



- Mağdurun ortak olmadığını ispat edebilmek için SPK uzmanı veya ticaret hukuku uzmanı bilirkişinin şirket defterlerini incelemesine izin verilmediği,



- Sadece ortaklık durum belgesi adı altında fotokopi ve şirket unvan ve kaşesini taşımayan belgeye dayanılarak, davacının tüm delilleri toplanıp değerlendirilmeden sonuca varıldığı,



- Kombassan yetkilileri hakkında açılan ceza davalarına ilişkin dosyalar incelenmediği tespitini yaparak yerel mahkemenin kararını ve Yargıtay’ın onamasını mağdur lehine bozdu.



İkinci karar Yimpaş'a



Aynı daire Yimpaş’la ilgili verdiği kararla Kombassan kararını pekiştirdi.



Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yimpaş mağduru Salih Yüce’nin Yimpaş ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar aleyhine açtığı davada 9 bin 450 TL’nin faiziyle birlikte iade talebini reddetti. Bu karar temyiz için Yargıtay’a gitti. Temyizi görüşen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını mağdur lehine bozarken önemli noktalara dikkat çekti: “Dava, geçerli şekilde ortaklık ilişkisinin kurulmadığının tespiti ve bu amaçla verilen paranın tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, hüküm yeterli araştırma ve incelemeye dayanmamaktadır.



Davalılar vekili, davalının ortak olduğunu kabul ederek ortaklık pay defterinin davacıya ait kısmının fotokopisini sunmuştur.



Bu durum karşısında, mahkemece, uzman bilirkişi kurulu oluşturulup, davalı şirket defter ve kayıtları üzerinde inceleme yaptırılıp, davacının davalı şirkete ne şekilde ortak olduğu, şirket ortaklığının kazanılıp kazanılmadığı, pay senedi almak suretiyle mi yoksa devir suretiyle mi ortak olduğunun tespiti, şayet yeni pay almak suretiyle ortaklık söz konusu ise, davacıya verilen pay senetlerinin o tarih itibarıyla nominal değerinin ne olduğunun araştırılması, şayet davacıdan nominal değer üzerinden bir bedel alınmış ise primli hisse senedi çıkarılması yolunda bir karar bulunup bulunmadığının belirlenmesi, aksi sonuca varıldığında ‘çoğun içinde az da’ vardır kuralı gereği varsa davacıdan fazla alınan bedelin iadesine (tahsiline) karar verilmesi ve davalıların hukuki durumlarının buna göre tayin edilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.”

