-YEŞİL SAHALARIN ''İHTİYAR DELİKANLILARI'' BURSA (A.A) - 25.08.2010 - Süper Lig'de bu sezon 35 yaş ve üzeri 7 futbolcu, sahada ter döküyor. Türkiye Futbol Federasyonunun verilerinden derlenen bilgiye göre, ligin en yaşlı oyuncusu 10 Mayıs 1973 doğumlu olan Beşiktaş'ın milli kalecisi Rüştü Reçber. Rüştü Reçber'in ardından ligin en yaşlı oyuncusu olarak Kayserispor'un 22 Kasım 1973 doğumlu olan Kamerunlu milli file bekçisi Souleymanou Hamidou yer alıyor. Ligin 37 yaşındaki ''ağabeyleri'' olan iki file bekçisi arasında yaklaşık 6,5 aylık bir yaş farkı bulunuyor. Beşiktaşlı İbrahim Üzülmez, Medical Park Antalyasporlu Ömer Çatkıç ve Karabüksporlu Bülent Ataman da Süper Lig'in 36 yaşındaki diğer ''Olgun'' oyuncuları olarak göze çarpıyor. Ligin 35 yaşındaki oyuncuları ise Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Yusuf Şimşek ve Bursaspor'un ''penaltı ustası'' olan Bulgar kalecisi Dimitar Ivankov.