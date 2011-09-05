-Yeşil sahalarda bir ilk ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Gençlerbirliği'nde, futbolcuların verimini artırmak ve birlikte hareket edebilme becerilerini yükseltmek için, belki de bugüne kadar hiç görülmemiş bir uygulama gerçekleştirildi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, Ankonom Perkisyon Topluluğu ile birlikte ritm çalışması yaptı. Oldukça neşeli geçen organizasyonda futbolcularının ritm egzersizlerini takip eden teknik direktör Fuat Çapa, çalışmada herkesin çok istekli olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Futbolcularının ritm çalışması sayesinde birbirinden farklı 45 enstrümanla tanıştığını belirten Çapa, ''Yaklaşık 1 saat süren çalışmada gerçekten farklı bir deneyim yaşadık. Bütün grup aktivitelerinde ortak hareket edebilmenin önemini biliyoruz. Yaptığımız ritm çalışmaları bu anlamda bizler için çok değerli oldu. Takım olarak ortak hareket edebilme anlamında bu tür çalışmaların faydasını fazlasıyla göreceğiz. Burada oyunculara, birlikte hareket edildiği zaman güzel seslerin ortaya çıktığını ve başarıyı, eğlenceyi birlikte hareket ederek elde edebileceğimizi göstermeye çalışıyoruz'' dedi. -''Ritm'' ile gelen yetenek- Brezilyalı ya da Afrikalı futbolcuların bireysel yeteneklerinin üst seviyede olduğuna dikkati çeken Çapa, ''Ritm olgusu bu durumun oluşmasında büyük bir rol oynuyor. Bu tür yeteneklerin geliştirilmesi için alt yapılarda ritm eğitimlerine daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Futbol bir takım oyunu. Bu tür aktivitelerin takım oyunlarına faydalı olacağını düşünüyorum. Ritm duygusu gelişmiş olan bir birey, her spor dalında rahatlıkla kendisinden beklenen düzeye ulaşabilir. Ritm teknik anlamda da futbolcuya çok şey katıyor. Bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz'' diye konuştu. Bu tür aktiviteler yapmaya devam edeceklerini kaydeden genç teknik adam, ''Ritm çalışmalarının ilkini tamamladık. Bu çalışmadan oyuncularım büyük keyif aldı. Genç ve yetenekli bir futbolcu grubuna sahibiz. Bazı eksikliklerimiz var. Bu eksikliklerimizi de birlik ve beraberlik içerisinde kapatmak zorundayız. Takım olarak birlikte hareket edebilme adına farklı bir deneyim yaşadık'' diyerek, sözlerini tamamladı.