Yeşil politikacıya ölüm tehdidi

Alman Yeşiller Partisi milletvekili Volcker Beck ölüm

tehditleri aldığı İslam ve yabancı düşmanı Pegida

(Avrupa'nın İslamlaştırılmasına Karşı Yurtsever

Avrupalılar) ittifakı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Funke grubunun medya organlarında yayınlanan habere göre

Beck, “Pegida'nın internet sitesi, farklı düşüncede

olanlardan duyulan nefretin ve şiddetin serbestçe tadının

çıkarılabildiği kahverengi (Nazilerin rengi) bir

biyotoptur”, dedi. Alman milletvekili, hakkında Pegida'nın

Facebook sitesinde yayınlanan 430 yorumdan 35'inde ölüm

tehdidi ve şiddet fantezilerinin yer aldığını,

sorumluların ise buna ses çıkarmadıklarını belirtti.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas Pegida sitesindeki

mesajlara kesin tepki gösterilmesi gerektiğini belirterek,

“Ölüm tehdidinin yeri internet değil, mahkemelerdir”,

dedi. Milletvekili Beck ile ilgili yorumlar Salı günü

Pegida sitesinden kaldırıldı.

Partisinin meclis iç politika sözcüsü olan Volcker Beck

ayrıntıları açıklayarak 18 yorum yazarının adlarını verdi.

Yeşiller partisi milletvekili, “Pegida'nın yarattığı

nefret ortamında birbirini aşmaya çalışan yorumlar

yarışıyor. Çekingenlik ve takibata uğrama korkusu

kalmadığı için adını, resmini, doğum tarihini ve adresini

vererek nefret ve şiddet çağrısında bulunanlar

çıkabiliyor”, dedi.