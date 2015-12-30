Yeşil politikacıya ölüm tehdidi

Alman Yeşiller Partisi milletvekili Volcker Beck ölüm
tehditleri aldığı İslam ve yabancı düşmanı Pegida
(Avrupa'nın İslamlaştırılmasına Karşı Yurtsever
Avrupalılar) ittifakı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Funke grubunun medya organlarında yayınlanan habere göre
Beck, “Pegida'nın internet sitesi, farklı düşüncede
olanlardan duyulan nefretin ve şiddetin serbestçe tadının
çıkarılabildiği kahverengi (Nazilerin rengi) bir
biyotoptur”, dedi. Alman milletvekili, hakkında Pegida'nın
Facebook sitesinde yayınlanan 430 yorumdan 35'inde ölüm
tehdidi ve şiddet fantezilerinin yer aldığını,
sorumluların ise buna ses çıkarmadıklarını belirtti.
Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas Pegida sitesindeki
mesajlara kesin tepki gösterilmesi gerektiğini belirterek,
“Ölüm tehdidinin yeri internet değil, mahkemelerdir”,
dedi. Milletvekili Beck ile ilgili yorumlar Salı günü
Pegida sitesinden kaldırıldı.
Partisinin meclis iç politika sözcüsü olan Volcker Beck
ayrıntıları açıklayarak 18 yorum yazarının adlarını verdi.
Yeşiller partisi milletvekili, “Pegida'nın yarattığı
nefret ortamında birbirini aşmaya çalışan yorumlar
yarışıyor. Çekingenlik ve takibata uğrama korkusu
kalmadığı için adını, resmini, doğum tarihini ve adresini
vererek nefret ve şiddet çağrısında bulunanlar
çıkabiliyor”, dedi.