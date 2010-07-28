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Ekonomi

YEŞİL PASAPORTLA YUNANİSTAN'A VİZESİZ SEYAHAT İZMİR (A.A)

28 Temmuz 2010 15:27

-YEŞİL PASAPORTLA YUNANİSTAN'A VİZESİZ SEYAHAT İZMİR (A.A) - 28.07.2010 - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, artık yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz olarak Yunanistan'a gidebildiklerini, sıranın iki günlük girişlerde vize istenmemesine geldiğini belirtti. Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, 1992 yılından bu yana iki ülke arasındaki ilişkileri ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.  Ticaretin ve dostluğun önündeki en önemli engellerden birisinin vize sorunu olduğunu kaydeden Demirtaş, ''Yıllardır ısrarla, bıkmadan Yunan meslektaşlarımızla yaptığımız her toplantıda bu konuyu dile getirdik. Yunanistan'a yaptığımız her ziyarette bu konuyu gündeme taşıdık. Yunanistan'daki oda başkanları ve iş adamlarından bu konuda kendi hükümetlerine baskı yapmasını istedik. Sağolsunlar onlar da bu talebimizi pek çok kez kendi hükümetlerine aktardılar'' dedi. İZTO'nun bu yoğun çalışmalarının ardından, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu'nun da bir jest yaparak, yeşil pasaportlara vize uygulamasının bugün itibariyle kaldırıldığı haberini kendilerine verdiğini ifade eden Demirtaş, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini bildirdi. Demirtaş, şöyle devam etti: ''Bu karar iki ülke arasındaki ticaretin, turizmin gelişmesinde çok etkili olacak. Ama daha işimiz bitmedi, şimdi sıra 48 saatlik Yunanistan ziyaretlerinde Türk vatandaşlarından vize alınmaması konusu var. Bu konuyu da iki ülke Başbakanlarının Atina'daki toplantısında gündeme getirmiştik. Sayın Papandreu bu konuda çalışma yapacaklarını söylemişti. Şimdi de bu konuyu sonuçlanana kadar takip edeceğiz. Vize engellerinin kaldırılması şu anda 4 milyar dolar olan dış ticaretimizi çok kısa sürede 10 milyar dolara taşıyacaktır. Daha da önemlisi iki ülke arasında, Türk ve Yunanistanlıların rahatça seyahat edebilmesi Ege'de kalıcı dostluk ve barışın sağlanmasına büyük katkı yapacaktır.''

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