Yeşil pasaportla ilgili yeni karar: Onay yazısı zorunluluğu kalkıyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başta Atatürk Havalimanı olmak üzere sınır kapılarında, hizmet ve yeşil pasaport kullanan yolcuların yurt dışına çıkarken almak zorunda oldukları onay yazısı kaldırılıyor.

Sınır kapılarına gönderilen genelge doğrultusunda 15 Kasım'dan (yarın) itibaren kamu görevlilerinden belge istenmeyecek.

Darbe girişiminin ardından sınır kapılarında bir dizi önlemler alınmıştı. Bu kapsamda hususi ve hizmet damgalı pasaportları ile yurt dışına çıkmak isteyen memurlar, nüfus cüzdanları ile Kıbrıs ve Gürcistan'a gitmek isteyenler bağlı bulundukları kurumlardan yurt dışına çıkabilir yazısı almaları gerekiyordu. Yolcular biniş bankosundan aldıkları biniş kartları ile polisin kurduğu stantlara gelerek yazılarını ibraz ettirmeden uçamıyordu.