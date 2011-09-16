Yeşil Meydan'da cuma namazı

T24 - “Arap Baharı” ülkelerine yaptığı ziyaretin son durağı olan Libya’ya giden Başbakan Erdoğan, isyanın simgesi olan Yeşil Meydan’da halkla birlikte Cuma namazı kıldı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'taki temasların ardından özel uçakla başkent Trablus'a geldi.



Başbakan Erdoğan'ı, Metiga Askeri Havaalanı'nda Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdulcelil, Başkan Yardımcısı Mahmut Cibril, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türk iş adamları ve Libya'da yaşayan bazı Türk vatandaşları karşıladı.



Erdoğan'ın uçağının inişi öncesinde özel hareket polisleriyle Libya Muhalif Güçleri havaalanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.



Başbakanlık korumaları da bomba arama köpekleriyle havaalaanı ve çevresinde arama yaptı. Güvenlik gerekçesiyle Erdoğan için 3 zırhlı lumizin hazırlandı.



Erdoğan daha sonra Cuma namazı için eski adıyla Yeşil Meydan yeni adıyla Şehitler Meydanı’na gitti.



Erdoğan, burada okunan hutbenin ardından geniş bir cemaatle birlikte namaz kıldı. Erdoğan, isyan sırasında hayatını kaybeden Libyalılar için taziyelerde bulundu.



Birçok Libyalı’nın Başbakan Erdoğan’a ulaşmaya çalışması nedeniyle izdiham yaşandı.



Başbakan Erdoğan’a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli eşlik ediyor.





