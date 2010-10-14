-YEŞİL KARTTA DÜZENLEME YAPILACAK ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeşil kartla ilgili askıya alma sistemi getireceklerini belirterek, ''Kişi, sosyal güvenlik kurumundan istifade etmeye başlayınca sadece yeşil kartı askıya alınacak. Ama tekrar iş kaybı olduğunda yeşil kart otomatik devreye girecek'' dedi. TGRT Haber'de Ankara'nın Gündemi programında soruları yanıtlayan Babacan, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak, son kriz sırasında, istihdamdaki daralmayla birlikte bazı vatandaşların devlete olan yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük çektiğini belirterek, bu durumdaki vatandaşlar için kamu ile vatandaş arasındaki borç-alacak ilişkisini düzenleyecek bir çalışma yapıldığına işaret etti. Gelir idaresi, Gümrük, SGK, belediyeler ya da TEDAŞ borçlarını ödemeyen vatandaşlar için yeni bir kapı açtıklarını, ancak bunun bir af olmadığını, hiçbir alacağın af edilmediğini ifade eden Babacan, düzenlemeyle, borcun ana parasının bugüne belli bir güncelleme katsayısıyla getirileceğini ve yüksek faizlerin de daha makul faizlere getirileceğini, farklı ödeme opsiyonlarına göre taksitlendirme söz konusu olacağını kaydetti. Babacan, ''Biz geçmişe doğru bir gün söyleyeceğiz. Dolayısıyla ağustos ve sonrakindeki ödemeleri vatandaşların günü gününe yapması gerekecek çünkü onunla ilgili bir yapılandırma söz konusu olmayacak'' dedi. Orta Vadeli Program'da gelir dağılımındaki düzelmenin devam edip etmeyeceği sorusu üzerine Babacan, Türkiye'de gelir dağılımında yaşanan düzelmenin arkasında yatan temel faktörün serbest ve rekabete dayalı bir piyasa ekonomisinden yana olunuşu olduğunu söyledi. Babacan, yeni bir düzenlemeyle, sosyal yardım alan vatandaşların eğer sağlığı da yerindeyse, aynı zamanda İş-Kur'a kayıt olmalarını isteyeceklerini, bu vatandaşların aynı zamanda İş-Kur'da da listelenmiş olacağını ve uygun bir iş olduğunda haber verileceğini ifade etti. Bu yılın ilk yarısındaki büyümenin kaynağının özel sektör yatırımları olduğunu vurgulayan Babacan, özel sektörün toplam 80 milyarlık yatırım yaptığını ifade etti. Bu yıl açıklanan Orta Vadeli Program'ın geçen yılın devamı niteliğinde olduğuna işaret eden Babacan, ''Dolayısıyla üç yılda mali disipline devam edeceğiz, kamu borç stoğumuz da düşmeye devam edecek. 2009 sonundan 2010 sonuna kadar kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 42'ye düşmüş olacak'' dedi. -''KENDİ İÇİMİZDE OLABİLDİĞİNCE SAĞLAMIZ''- Dünyadaki ikinci resesyon beklentisine ilişkin bir soru üzerine de Babacan, Türkiye'nin kendi içinde olabildiğince sağlam, ancak dış dünyanın gerçekten tedirgin edici olduğunu söyledi. Ekonomik krizlerden çıkışta zor kararlar almak gerektiğini belirten Babacan, bunun da ancak kendine güvenen hükümetlerle olabileceğini, ancak dünya genelinde o tedbirleri alacak güçte yönetimler göremediğini ifade etti.