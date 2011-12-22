-Yeşil Kartlılar haklarını koruyacak -SGK Başkanı Acar: -''Yeşil Kartlıların 1 Ocak 2012'den sonra 'Genel Sağlık Sigortası'nın uygulamasıyla sağlık imkanlarından yararlanamaması' diye bir şey söz konusu değil, şu anda nasıl sağlık imkanlarından yararlanıyorlarsa aynı şekilde bundan sonra da bu imkanlardan yararlanmaya devam edecekler'' -''Eğer bir kişi Yeşil Kartı hak ediyorsa, yani geliri asgari ücretin üçte birinden azsa primini devlet ödemek kaydıyla sağlık hakkından yararlanmayı sürdürecek'' ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Fatma Can/Ferdi Türkten - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, Yeşil Kartlıların, Genel Sağlık Sigortası uygulamasının yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2012 tarihinden sonra da sağlık imkanlarından bugün olduğu gibi yararlanabileceklerini bildirdi. Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Sağlık Sigortası uygulaması kapsamında Yeşil Kartlıların durumuna açıklık getirdi. Uygulamanın temel mantığının tüm vatandaşların genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alınması olduğunu belirten Acar, Yeşil Kartlılara yönelik gelir testi çalışmaları nedeniyle konunun 1 Ocak 2012'ye ertelendiğini anımsattı. Ülkede 9 milyon 200 bin civarında Yeşil Kartlı bulunduğunu ve bunlarla ilgili yaklaşık 900 ilçede gelir testi yapıldığını anlatan Acar, bir kişinin gelirinin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması durumunda Yeşil Kartı hak ettiğini belirtti. Acar, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yeşil Kartlılarla ilgili tüm sağlık ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumunun yapacağını bildirdi. Gelir testi çalışmalarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 900 ilçede örgütlenen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yürütüleceğini ifade eden Acar, mevcut Yeşil Kartlılardan vize süresi tamamlananların da bu vakıflara müracaat edeceklerini söyledi. Acar, şunları kaydetti: ''Yeşil Kartlıların 1 Ocak 2012'den sonra sağlık imkanlarından yararlanamaması diye bir şey söz konusu değil, şu anda nasıl sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlarsa aynı şekilde bundan sonra da bu hizmetlerden yararlanmaya devam edecekler. Yeşil Kartla ilgili gerekli sorgulamaların ardından eğer bir kişi Yeşil Kartı hak ediyorsa, yani geliri asgari ücretin 3'te 1'inden azsa primini devlet ödemek kaydıyla sağlık hakkından yararlanmayı sürdürecek. Süreç aynen devam ediyor, sadece kurumlar değişti. Bir kişinin Yeşil Kart sahibi olabilmesi için gelir düzeyinin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması lazım. Bunda bir değişiklik yok.'' Yeşil Kartlıların sigortalı bir işe girmesi durumunda Yeşil Kartlılığının iptal edilmediğini, askıya alındığını da belirten Acar, ''Yeşil Kartlı vatandaş bir işe girdiğinde önceden Yeşil Kartlılığı iptal ediliyordu. İlgili yasada yapılan değişiklikle artık bu iptal edilmiyor, askıya alınıyor. Dolayısıyla işe giren Yeşil Kartlı işten çıkarıldığında bu haktan yararlanmaya devam edebiliyor'' dedi. Yeni düzenlemeyle birlikte herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınacağını anımsatan Acar, isim olarak Yeşil Kartın kalkacağını ancak uygulamada Yeşil Kart almak için gerekli şartları taşıyanların primini devlet ödemek kaydıyla sağlık imkanlarından yararlanmayı sürdüreceklerini yineledi. Acar, gelir testi çalışmalarının önemine de işaret ederek, bu şekilde istismarların önüne geçilebileceğini, gerçekten ihtiyacı olanların bu haktan yararlanacağını dile getirdi. (CAN-FT-ZVR)