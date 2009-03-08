Yeşil kartla 7 ayda iki doğum!

Malatya'da doğum yapan bir kadının 7 ay önce de aynı yeşil kartla doğum kaydının yapıldığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Malatya Beydağı Devlet Hastanesi kadın doğum servisinde doğum yapan K.L'nin (27) hastane işlemlerinin yapıldığı sırada, genç kadına ait yeşil kartı ile aynı hastaneden 7 ay önce de doğum kaydı alındığı belirlendi.



Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine polis tarafından ifadesi alınan K.L, 7 ay önce doğum yapan teyzesinin kızı E.L'nin (32) kendine ait yeşil kartı yanlışlıkla aldığını iddia etti.



E.L'nin ifadesine başvurulacağı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

