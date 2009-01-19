Ankara’daki evinde tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son veren emekli Albay Abdulkerim Kırca, 8 kişiyi öldürmekten ‘Yeşil’ ile beraber yargılanıyordu.



Ankara’daki evinde tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son veren emekli Albay Abdulkerim Kırca, ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım ile birlikte, Binbaşı rütbesindeyken, Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde 2 yıl tutuksuz yargılandı.



Jandarma İstihbarat Gruplar Komutanı olarak 8 kişinin kaçırılıp infaz edilmesi talimatını vermekle suçlanan Kırca ile ilgili dosya, son olarak yargılama yetkisi tartışması nedeniyle Ankara Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmişti.



8 kişinin öldürülmesiyle suçlanıyordu



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 yıl önce, Diyarbakır Jandarma İstihbarat Gruplar Komutanı Abdulkerim Kırca, `Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım, PKK itirafçıları Fethi Çetin, Kemal Emlük, eşi Saniye Emlük, Muhsin Gül, Musa Anter cinayeti zanlısı Abdulkadir Aygan, Uzman Çavuş Uğur Yüksel'in, Diyarbakır'da 8 kişinin kaçırılıp öldürülmesi eylemine katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açıldı. 1992- 94 yılları arasında kapatılan Halkın Emek Partisi Muş İl Örgütü temsilcisi Harbi Arman ile Servet Aslan, Şahabettin Latifeci, Ahmet Ceylan, Abdulkadir Çelikbilek, Mehmet Sıddık Etyemez ile Lokman ve Zana Zuğurli adlı kardeşlerin kaçırılıp sorgulandıktan sonra infaz edilmeleri eyleminde itirafçılara talimat vermekle suçlanan o dönem Binbaşı rütbesindeki Abdulkerim Kırca ile diğer 7 sanık hakkında, `bir suçu söyletmek için işkence yapmak, taammüden adam öldürmek ve suç işlemek için çete kurmak' suçlarından ömür boyu hapis cezası istendi.



8 kişinin öldürülmesi talimatını vermekle suçlanan Jandarma İstihbarat Gruplar Komutanı Abdulkerim Kırca ve `Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 8 sanıklı dava, açıldıktan sonra ilk olarak Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ele alındı. Dosya, sanıkların suç tarihinde asker kişiler olması nedeniyle daha sonra 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne gönderildi. 2 yıl yargılama yapan Askeri Mahkeme, daha sonra `görevsizlik' kararı verip dosyayı, bazı sanıkların suç tarihinde asker olmadıkları, bazılarının Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilerinin kesildiği ve işlenen suçun askeri suç niteliğinde olmadığı gerekçesiyle tekrar 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.



Dosyası uyuşmazlık mahkemesinde bekliyor



Bunun üzerine dosya yargılama yetkisinin hangi mahkemede olduğunun belirlenmesi için Ankara Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderildi. Uyuşmazlık Mahkemesi ise yargılama yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğuna karar verip dosyayı ilk yargılamanın yapıldığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade etti. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi bu kez, işlenen suçun organize çete kapsamında olduğu gerekçesiyle dosyayı tekrar `görevsizlik' kararıyla bu kez kapatılan DGM'lerin yerine kurulan Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkeme ise Uyuşmazlık Mahkemesi'nin verdiği kararında `Özel Yetkili mi yoksa normal Ağır Ceza Mahkemesi mi yetkilidir' diye bir açıklık bulunmadığı gerekçesiyle dosyayı 3'üncü kez Ankara Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderdi. Dosya halen Ankara Uyuşmazlık Mahkemesi'nde bekletiliyor.



İddianamede sanıkların, JİTEM adıyla bilinen grup içinde yer alıp PKK yandaşı olduklarına inandıkları kişilere karşı kendi çıkarları doğrultusunda gasp ve öldürme eylemi gerçekleştirdikleri, sanıkların JİTEM adı altında oluşmuş sözde devlet adına yasadışı yollarla birçok adam öldürme, adam kaçırma eylemlerde bulundukları bu şekilde PKK'ya yardım ettiklerine inandıkları 8 kişiyi bilgi almak amacıyla kaçırıp sorguladıktan sonra işkence ederek öldürdükleri, Abdulkerim Kırca'nın verdiği emir ve talimatlarla çetenin lideri konumunda olduğu belirtiliyor. Sanıkların kaçırılan 8 kişiyi sorguladıktan sonra işkence ederek öldürüp cesetlerini köprü altları, duvar dipleri ve boş arazilere attıkları bu nedenle ömür boyu hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



İtiraflarda da adı geçiyordu



Bugün Ankara'daki evinde intihar eden Devlet Övünç Madalyası sahibi emekli Albay Kırca'nın adı, Musa Anter cinayeti zanlısı olan ve JİTEM adına çalıştıktan sonra gittiği İsveç'ten iltica talebinde bulunan PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan'ın itiraflarında da sıkça geçiyordu.

