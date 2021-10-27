Yeşil İklim Fonu, Türkiye'ye 3,2 milyar dolar kaynak sağlayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AKP grup toplantısında, “Bir süredir müzakereleri yürütülen, ülkemize Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının geçtiğimiz günlerde imzalandığı müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

İklim değişikliğinin yol açtığı sorunları Yeşil Kalkınma Devrimi ile aşacaklarını dile getiren Erdoğan, bu hedefi "karbon nötr" hedefli yatırımlarla her alanda yakalamakta kararlı olduklarını vurguladı.

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve Dışişleri Bakanlığının 2018'den beri takip ettiği bu mutabakatın imzalanmasıyla kamu ve özel sektörün iklim değişikliği ile ilgili projelerine uzun vadeli ve cazip finans desteği sağlanabileceğini, bu kaynağın 12,5 milyon dolar ile 66,5 milyon dolar arasındaki bölümünün de hibe olarak kullanılacağını kaydetti.

Yeşil İklim Fonu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında kurulan ve merkezi Güney Kore'de bulunan bir fon.