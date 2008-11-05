Yeşil Dragon süzülüyor

İrlanda Yeşil Dragon 3 Kasım'da Güney Afrika'nın sahil şehirlerinden Cape Town'a ulaştı.





Tempo24



Volvo Okyanus Yarışları'nın birinci ayağında İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Alicenta kıyısından hareket eden Yeşil Dragon 4. finiş noktası olan Güney Afrika'nın sahil şehirlerinden Cape Town'a ulaştı.



En zorlu ve tehlikeli yarışlardan biri olarak kabul edilen Okyanus yarışları için 7 farklı ülkeden 8 yat 11 Ekim tarihinde denize açılmıştı.



1973'ten bu yana düzenlenen bu yarış, eskiden Whitbread Yarışı olarak biliniyordu