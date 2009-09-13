'Yeşil devrim'in babası Norman Borlaug öldü

"Yeşil Devrimin" babası olarak tanınan, Nobel barış ödülü sahibi Amerikalı tarım bilimci Norman Borlaug 95 yaşında öldü.



Teksas A&M Üniveristesi sözcüsü, Borlaug'un Dallas'taki evinde öldüğünü bildirdi. Borlaug, gelişmekte olan ülkelerde yüksek ürün veren buğday tohumu üretimi ve diğer tarımsal yeniliklerle ilgili çalışmalarıyla açlıkla mücadeledeki rolü nedeniyle 1970'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.



Norman Borlaug, açlık sorunuyla mücadelede çözüm olarak ortaya koyduğu biyoteknoloji kullanımıyla ilgili çalışmalarına 90'lı yaşlarında da devam etti.

