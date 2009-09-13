'Yeşil devrim'in babası Norman Borlaug öldü

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|"Yeşil Devrimin" babası olarak tanınan, Nobel barış ödülü
sahibi Amerikalı tarım bilimci Norman Borlaug 95 yaşında
öldü.
Teksas A&M Üniveristesi sözcüsü,
Borlaug'un Dallas'taki evinde öldüğünü bildirdi. Borlaug, gelişmekte olan
ülkelerde yüksek ürün veren buğday tohumu üretimi ve diğer tarımsal yeniliklerle
ilgili çalışmalarıyla açlıkla mücadeledeki rolü nedeniyle 1970'de Nobel Barış
Ödülü'ne layık görüldü.
Norman Borlaug, açlık sorunuyla mücadelede çözüm
olarak ortaya koyduğu biyoteknoloji kullanımıyla ilgili çalışmalarına 90'lı
yaşlarında da devam
etti.