Yeşil Cami'nin doğalgaz ve elektrik borcuna ait parayı çaldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl ilçesinde Yeşil Cami bahçesinde bulunan dernek lokaline giren hırsız, caminin doğalgaz ve elektrik borcunu ödemek için toplanan yaklaşık 2 bin lirayı çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İnegöl’deki Yeşil Cami\'nin bahçesinde bulunan Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği\'ne bu sabaha karşı giren hırsız, caminin doğalgaz ve elektrik borcunu ödemek için toplanan yaklaşık 2 bin lirayı çaldı. Sabah gelen Dernek Başkanı Metin Deniz, hırsızlık olayını fark edince polise haber verdi. Kısa sürede gelen polis, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen görüntülenen hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı.Polis, 1 kişi olduğu belirlenen hırsızlık şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Dernek Başkanı Deniz, daha öncede caminin bahçesinde bulunan çay ocağında iki kez hırsızlık yaşandığını söyledi.

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