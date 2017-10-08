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Spor

Yeşil Bursa'da Beyhan Çalışkan dönemi

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - Yeşil Bursa'da teknik direktör Turhan Şen'in görevine son verilirken, koltuğuna ise Bursaspor Kulübü'nün eski kaptanlarından Beyhan Çalışkan getirildi

08 Ekim 2017 23:43

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - Yeşil Bursa\'da teknik direktör Turhan Şen\'in görevine son verilirken, koltuğuna ise Bursaspor Kulübü\'nün eski kaptanlarından Beyhan Çalışkan getirildi.
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Bursaspor\'un pilot takımı Yeşil Bursa\'da yönetim, kötü sonuçların ardından düğmeye bastı. Bursaspor Kulübü\'nden yapılan resmi açıklamada Yeşil Bursa\'nın teknik direktörlüğünü yapan Turan Şen ve takım menajeri Murat Şengül ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi.
Bursaspor Kulübü aynı zamanda, Yeşil Bursa\'nın teknik direktörlük koltuğuna yeşil-beyazlı ekibin efsane oyuncularından ve kaptanlarından biri olan Beyhan Çalışkan\'ın getirildiğini duyurdu. Alt liglerde çeşitli takımlarda teknik direktörlük görevi yapan Beyhan Çalışkan, yeşil beyazlı taraftarın da istediği isimlerden birisiydi.
Yeşil Bursa, ligde oynadığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken; 5 puanla 16\'ncı basamakta yer alıyor.

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