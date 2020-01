Yeşil Bursa - Yeni Orduspor: 0-3

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Hasan Ertuğan (x), Hilmi Göktürk İmamoğlu (x), Bekir Yücel (x)

YEŞİL BURSA: Ömürcan Çavuşoğlu (x), Mehmet Kalkan (x), Bekir Ozan Has (x) (Dk. 69 Burak Şahin x), Berat Jonathan Ustabaşı (x) (Dk. 73 Samet Taş x), Fatih Çakır (x), İsmail Can Çavuşluk (x) (Dk. 45 Mustafa Emre Can x), Metehan Çakal (x), Kadir Turhan (x), Ozan Karabacak (x), Mertcan Erdem (x), Ömer Gür (x)

YENİ ORDUSPOR: Hüseyin Bilge (xx), Emre Açıkgöz (xxx), Onur Ramazan Toprak (xx) (Dk. 86 Ali Nesip Benlioğlu x), Mustafa Kayabaşı (xxx), Tuncay Fındıkçı (xx), Fatih Arat (xxx), Kerim Bölük (xx), Kemal Cingirt (xx), Turan Yılmaz (xxx) (Dk. 90 Erhan Şengül ?), Emre Kara (xx) (Dk. 90 Fahri Eren Pamuk x), Hasan Tosun (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 54 Ömer Gür, Dk. 79 Mustafa Emre Can (Yeşil Bursa), Dk. 52 Kemal Cingirt, Dk. 63 Hasan Tosun, Dk. 90 Ali Nesip Benlioğlu (Yeni Orduspor)

GOLLER: Dk. 58 Emre Kara, Dk. 83 Turan Yılmaz, Dk. 90 Fahri Eren Pamuk (Yeni Orduspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Yeşil Bursa, 7\'nci hafta maçında sahasında Orduspor\'u ağırladı. Karşılaşmayı Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri ile Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen de takip etti. Karşılaşmada Orduspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

9\'uncu dakikada Yeşil Bursa atağında Ozan\'ın ortaladığı topa arka direkte Fatih Çakır kayarak ayağıyla dokundu, ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

24\'üncü dakikada Yeni Orduspor atağında Onur\'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa Kayabaşı sert vuruşunu yaptı, top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

27\'nci dakikada Yeni Orduspor\'dan Kemal, paslaşarak ceza sahası içerisine girerken sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ömürcan kurtarışıyla topu kornere gönderdi.

28\'inci dakikada yine Yeni Orduspor etkili gelirken, sol kanattan yapılan ortada Emre Kara kafa vuruşunu yaptı, ancak kaleci Ömürcan soluna gelen topu çelmeyi başardı.

37\'nci dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Yeşil Bursa\'da topun başına geçen İsmail Can Çavuşluk, topu direkt kaleye gönderirken kaleci Hüseyin soluna gelen topu çelerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

44\'üncü dakikada Yeni Orduspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde aldığı pasla topla buluşan Fatih Arat, bekletmeden vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Ömürcan, müthiş bir kurtarışla topu kornere göndererek mutlak golü önledi.

58\'inci dakikada Yeni Orduspor aradığı golü buldu. Ceza sahasına yakın bir noktadan Emre Kara, sol çaprazdan kaleye doğru sert vuruşunu yaparken, uzak direğe doğru topu filelerle buluşturdu: 0-1

64\'üncü dakikada Yeşil Bursa beraberliğe yaklaştı. Sağ kanattan Ozan\'ın yaptığı ortada topa altıpas çizgisi üzerinden iyi yükselen Berat Ustabaşı kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

82\'nci dakikada hızlı gelişen Yeşil Bursa atağında Mustafa Emre Can ceza sahasına girmeden sert vurdu, ancak kaleci Hüseyin sağına gelen topu çelerek kornere gönderdi.

83\'üncü dakikada Yeni Orduspor\'un hızlı atağında Turan Yılmaz topu sürerek ceza sahası içerisine girdi, kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kalan Turan yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

84\'üncü dakikada Yeşil Bursa atağında Samet Taş\'ın kale önünde çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Hüseyin topu kornere çeldi.

90\'ıncı dakikada hızlı gelişen Yeni Orduspor atağında Mustafa Kayabaşı, topla birlikte ilerledi. Ceza sahasına girmeden pasını Fahri Eren Pamuk\'a aktarırken, genç oyuncu sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3

Karşılaşma Yeni Orduspor\'un 3-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI