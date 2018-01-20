Yeşil Bursa - Turgutluspor: 0-1

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Serhat Sağır (xx), Ahmet Gökhan Bal (xx)

YEŞİL BURSA: Ömürcan Çavuşoğlu (x), Kadir Turhan (x), Furkan Emre Ünver (x), Fatih Şen (xx), Berke Sağkan (x), Arif Şahin (xx), Hakan Yavuz (x), Ogün Bayrak (x) (Dk. 44 Enes Çavuş x), Ömer Gür (xx) (Dk. 61 Mehmet Kalkan x), Ozan Karabacak (xx), Tugay Meşekoparan (x) (Dk. 69 Berat Jonathan Ustabaşı x)

TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk Karaman (xxx), Rıdvan Coşkun (xx), Muhammed Can (xx), Ramazan Altıntepe (xx), Yaşar Yılmaz (xx) (Dk. 89 Ferhat Katipoğlu ?), Fatih Somuncu (xx) (Dk. 76 Kadir Torbacı x), Emre Avcı (xx), Oğuz Yıldırım (xx), Ferdi Başoda (xx), Fatih Çakır (xx), Ozan Şamiloğlu (xxx) (Dk. 78 Emin Altunay x)

GOL: Dk. 53 Ozan Şamiloğlu (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Ömer Gür, Mehmet Kalkan, Enes Çavuş (Yeşil Bursa), Rıdvan Coşkun, Oğuz Yıldırım (Turgutluspor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 18’inci hafta maçında Yeşil Bursa sahasında Turgutluspor’u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada ikinci yarıda Ozan Şamiloğlu’nun ayağından bulduğu gol ile 1-0 öne geçen Turgutluspor, sahadan da bu skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına da doğru stadyumda elektrikler kesildi. Bu sonucun ardından Turgutluspor puanını 30’a çıkarırken, Yeşil Bursa ise 12 puanda kaldı.

25’inci dakikada Yeşil Bursa atağında Tugay, topla birlikte ceza sahasına indi. Kale önüne geldiğinde sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Fatih Somuncu, son anda topa ayağını koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

29’uncu dakikada Turgutluspor’da sağ kanattan yapılan orta sonrasında kale önünde topla buluşan Emre Avcı, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top üstten farklı bir şekilde dışarı çıktı.

43’üncü dakikada hızla gelişen Turgutluspor atağında orta alandan aldığı pasla tek başına kaleye doğru ilerleyen Yaşar Yılmaz, Yeşil Bursa savunmasının ofsayt beklediği anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yaşar’ın vuruşunda top kalecinin solundan çok az farkla dışarı çıktı.

53’üncü dakikada Turgutluspor golü buldu. Taç atışının devamında topla buluşan Ozan Şamiloğlu, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalırken yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

59’uncu dakikada gelişen Yeşil Bursa atağında ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Ozan Karabacak şutunu çekse de kaleci Ömer Faruk, kurtarışıyla tehlikeyi önledi.

60’ıncı dakikada Yeşil Bursa, sol çaprazdan serbest vuruş şansı kazandı. Topun başına geçen Fatih Şen’in kaleye yönelttiği topa kaleci Ömer Faruk uzanarak müdahalesini yaptı ve savunma topu uzaklaştırdı.

75’inci dakikada Yeşil Bursa beraberliğe çok yaklaştı. Arif Şahin’in pasıyla topla buluşan Berat Jonathan Ustabaşı, ceza sahası çizgisi üzerinden yerden vuruşunu yaparken, uzak kale direğinin dibine giden topu kaleci Ömer Faruk güçlükle çeldi.

86’ncı dakikada Yeşil Bursa’da Enes Çavuş ceza yayının üzerinden sert vuruşunu yaptı. Ancak savunmadan seken topu kaleci Ömer Faruk rahat bir şekilde kontrol etti.

Karşılaşma Turgutluspor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)