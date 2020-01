Yeşil Bursa - Karşıyaka: 3-1

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) -

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Barkın Güdü (xx)

YEŞİL BURSA: Volkan Tercan (xx), Kadir Turhan (xx), Mustafa Emre Can (xx), Furkan Emre Ünver (xx) (Dk. 77 Mertcan Erdem x), Ömer Çoban (xx), Bekir Ozan Has (xxx), Ömer Gökali (xxx) (Dk. 86 Yücel Yıldırım x), Burak Şahin (xx), Ozan Karabacak (xx), Metehan Çakal (xx), İsmail Can Çavuşluk (xx) (Dk. 61 Berat Jonathan Ustabaşı xxx)

KARŞIYAKA: Mehmet Aksoy (x), Muhammet Fatih Öztekin (x), Arif Cılak (x) (Dk. 57 Ersagun Akbar Karaman x), Harun Atalay (x), Mustafa Değirmenci (x), Batuhan Çalışkan (xx), Anıl Çıracı (x) (Dk. 72 Abdullah Ethemoğlu x), Hakan Kuş (x), Mahir Aydın (xx), Bartu Umut (x), Özgür Güler (x)

GOLLER: Dk. 63 Ozan Karabacak, Dk. 72 Ömer Gökali, Dk. 87 Metehan Çakal (Yeşil Bursa A.Ş.), Dk. 27 Batuhan Çalışkan (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Ömer Çoban (Yeşil Bursa A.Ş.), 86\' Muhammet Fatih (Karşıyaka)

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur mücadelesinde Yeşil Bursa, Minareli Çavuş Spor Tesisleri\'nde Karşıyaka\'yı ağırladı. İlk yarıda tutuk bir oyun sergileyen Bursa temsilcisi, devreye mağlup girerken son yarım saatte bulduğu gollerle sahadan 3-1\'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Yeşil Bursa A.Ş. kupada üst tura yükselirken, Karşıyaka ise kupaya veda etti.

6\'ncı dakikada Yeşil Bursa A.Ş. sol kanattan geliştirdiği ataklarla etkili oldu. İsmail Can Çavuşluk\'un soldan içeri ortaladığı topa son anda Karşıyaka savunması ayak koyarken top kornere çıktı.

27\'nci dakikada Karşıyaka atağında defanstan seken topu önünde bulan Batuhan Çalışkan, kaleci Volkan Tercan\'ın önde olduğunu görünce yaklaşık 30 metre uzaklıktan yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

35\'inci dakikada Yeşil Bursa A.Ş.\'de Bekir Ozan serbest vuruştan topu ceza sahasına doğru ortaladı. Burak Şahin\'in kafa vuruşunda ise kaleci Mehmet Aksoy topa hakim oldu.

36\'ncı dakikada Karşıyaka atağında Harun Atalay ceza yayının çaprazından içeriye doğru ortalarken, Hakan Kuş topa yetişmekte zorlanınca meşin yuvarlak auta çıktı.

41\'inci dakikada Yeşil Bursa A.Ş.\'de Mustafa Emre Can sol kanattan arka direğe doğru ortaladı. Müsait pozisyonda topa iyi yükselen Metehan Çakal\'ın kafa vuruşunda ise top direğin yanından dışarı çıktı.

50\'nci dakikada Yeşil Bursa A.Ş.\'de Bekir Ozan serbest vuruştan yaptığı ortada Ömer Çoban yerde kalırken penaltı bekledi. Karşıyaka savunmasının müdahale ettiği top dışarı çıkarken hakem korner kararı verdi. Kornerden gelen topu kaleci Mehmet Aksoy uzaklaştırmak isterken, İsmail Can Çavuşluk\'un şutu kale direğinin üzerinden auta çıktı.

61\'inci dakika Yeşil Bursa A.Ş.\'nin sağdan gelişen atağında Kadir Turhan yerden ortaladı, Bekir Ozan Has\'tan önce topa mühalede bulunan kaleci Mehmet Aksoy mutlak golü önledi.

63\'üncü dakikada Yeşil Bursa A.Ş.\'de Berat Jonathan Ustabaşı oyuna girdikten 2 dakika sonrası pasını Ozan Karabacak\'a aktardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozan ise, kaleciyi de çalımlayarak skora dengeyi getirdi: 1-1

71\'inci dakikada Yeşil Bursa A.Ş., rakip kalede baskısını artırırken maçta da öne geçti. Sağ kanattan yapılan yerden ortada altıpas çizgisi üzerinde Ömer Gökali, topa gelişine vururken rakip ağları havalandırdı: 2-1

87\'nci dakikada Yeşil Bursa A.Ş. sol kenar çizgisinde ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. İçeriye yapılan ortada oluşan karambolde topa son ayak koyan isim Metehan Çakal olurken, ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı: 3-1

Karşılaşma 3-1\'lik Yeşil Bursa\'nın üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI