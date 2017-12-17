Yeşil Bursa - Diyarbekirspor: 0-1

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Mehmet Saldıraner (xx), Halil Tolgahan Demir (xx)

YEŞİL BURSA: Ömürcan Çavuşoğlu (xx), Ömer Çoban (xx), Metehan Çakal (xx), Kadir Turhan (xx), Mehmet Kalkan (x), Mertcan Erdem (x) (Dk. 88 İsmail Can Çavuşluk ?), Furkan Emre Ünver (xx), Berke Sağkan (xx) (Dk. Samet Taş ?), Ozan Karabacak (xx), Kenan Uz (xx), Burak Şahin (x) (Dk. 52 Tugay Meşekoparan xx)

DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut Kırveli (xx), Emre Tosun (xx), Abdullah Çetin (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Osman Bayrak (xxx), Fatih Ergen (xx), Ercüment Balıkçı (xxx), Yakup Alkan (xx), Mustafa Aydoğdu (x) (Dk. 46 Arkda Havar x), Mehmet Özdıraz (xxx), Yusuf Yağmur (xx)

SARI KARTLAR: Burak Şahin, Ömer Çoban (Yeşil Bursa), Abdullah Çetin (Diyarbekirspor)

GOLLER: Dk. 83 Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 17’nci hafta mücadelesinde Yeşil Bursa, sahasında Diyarbekirspor’u ağırladı.

12’nci dakikada Burak ortaladı, Furkan Emre’nin arka direkte müsait bir pozisyonda yaptığı vuruş sonrası top dışarı çıktı.

14’üncü dakikadaki Yeşil Bursa atağında top Burak’ın önünde kalırken, bu oyuncunun sol ayakla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak çatalın üzerinden az farkla dışarı çıktı.

25’inci dakikada Diyarbekirspor atağında Mehmet Kalkan’ın kullandığı köşe atışı sonrasında top sekerken Abdullah’ın yaptığı vuruşta top auta çıktı.

58’inci dakikada Yeşil Bursa etkili geldi. Mertcan’ın ara pası sonrasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan vuruşunu yapsa da, top farklı bir şekilde dışarı çıkınca bu ataktan sonuç alınamadı.

62’nci dakikada Yeşil Bursa’da yine Ozan pozisyona girerken, bu kez Tugay’ın pası sonrası sol çaprazdan ceza sahasına doğru topla ilerledi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecide kaldı.

83’üncü dakikada Diyarbekirspor’un golü geldi. Konuk ekipten Mehmet Özdıraz, sağ çaprazdan içeriye doğru yaklaşarak sol ayağı ile yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1

85’inci dakikada Diyarbekirspor’da Emre Tosun tribüne yaptığı hareket sonucu kırmızı kart gördü.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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