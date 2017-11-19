Yeşil Bursa - Darıca Gençlerbirliği: 0-1

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) -

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Burak Özcan (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Volkan Efecioğlu (xx)

YEŞİL BURSA: Volkan Tercan (xx)- Kadir Turhan (xx), Ömer Çoban (xxx), Mehmet Kalkan (xx), Mustafa Emre Can (x), Furkan Emre Ünver (x) (Dk. 46 Ogün Bayrak x), Ömer Gür (x) (Dk. 72 Ömer Gökali x), Ozan Karabacak (xx), Burak Şahin (x) (Dk. 46 Tugay Meşekoparan x), Fatih Çakır (xx), Samet Taş (xx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Köstereli (xx)- Alper Tursun (xx), Cem Tosun (xx), Mehmet Yeniler (xx), Hayrullah Bilazer (xx), Emrullah Kokoç (xx), Bünyamin Cesur Karataş (xx) (Dk. 68 Sinan Turan x), Doğanay Avcı (xx) (Dk. 68 Özer Kutlu x), Halil Çelik (xxx), Cafercan Aksu (xx), Hacı Şükrü Çiçek (xxx) (Dk. 76 Aziz Kızılgün x)

GOL: Dk. 30 Halil Çelik (Darıca Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Kadir Turhan, Ömer Gür, Mustafa Emre Can (Yeşil Bursa) - Bünyamin Cesur Karataş, Deniz Çınar (Darıca Gençlerbirliği)

10\'uncu dakikada sağ kanattan gelişen D.Gençlerbirliği atağında Hacı Şükrü Çiçek içeriye doğru ortasını yaparken, kale önünde boş durumdaki Halil Çelik kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Volkan Tercan topa hakim oldu.

22\'nci dakikada Yeşil Bursa\'da Kadir Turhan, kaptığı topla birlikte hızla ceza sahasında sağ çizgiye kadar ilerledi. Buradan yaptığı vuruşta ise kaleci Gökhan Köstereli topun kontrolünü sağladı.

27\'nci dakikada Yeşil Bursa\'dan Burak Şahin savunmadan topla birlikte çıkarak pasını Ozan Karabacak\'a aktardı. Ceza sahası içerisinde sol çaprazdan topla buluşan Ozan\'ın yaptığı aşırtma vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

30\'uncu dakikada D.Gençlerbirliği organize geliştirdiği atakta golü buldu. Sağ kanattan Hacı Şükrü Çiçek\'in içeriye çevirdiği top tek dokunuşlar sonrası arka direğe aktarılırken, burada boş durumda kalan Halil Çelik yaptığı vuruşa topu filelerle buluşturdu: 0-1.

36\'ncı dakikada D.Gençlerbirliği atağında Hacı Şükrü Çiçek\'in yaptığı ortada topa savunma ayak koyarken, seken topu önünde bulan Doğancan Aynacı\'nın vuruşunu uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

42\'nci dakikada D.Gençlerbirliği\'nde Halil Çelik yerde kalırken, saha karıştı. İki takımın oyuncuları arasındaki gerginliğe konuk ekibin yedek kulübesi dahil olurken, gerginlik daha sonra yatıştırıldı. Ev sahibinden Ömer Gür, konuk ekipten yedek kaleci Deniz Çınar sarı kart gördü.

67\'nci dakikada D.Gençlerbirliği\'nde sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Cem Tosun kafa vuruşunu yaptı, ancak top çok az farkla dışarı çıktı.

70\'inci dakikada Yeşil Bursa\'da ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Samet Taş, kafa vuruşunu yaparken meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

78\'inci dakikada D.Gençlerbirliği Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, itirazları sonrasında hakem Burak Özcan tarafından tribüne gönderildi.

82\'nci dakikada Yeşil Bursa savunmasının arkasına atılan topla buluşan Özer Kutlu, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan yerden vururken, top direğinden yanından dışarı çıktı.

88\'inci dakikada Yeşil Bursa\'dan Ogün Bayrak, ceza yayının üzerinden kaleye doğru sert vurdu, savunmaya da çarpan top az farkla üstten kornere yöneldi.

90\'ıncı dakikada maçtaki en net gol fırsatını yakalayan Yeşil Bursa\'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Samet Taş\'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma Darıca Gençlerbirliği\'nin 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.