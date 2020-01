Yeşil Bursa - Anadolu Bağcılarspor: 1-0

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) -

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Mehmet Güngör (x), Rahman Kalyoncu (x), Şefik Öner (x)

YEŞİL BURSA: Ömürcan Çavuşoğlu (xx), Ekrem Çalışanlar (x), Mehmet Kalkan (x), Furkan Emre Ünver (x), Bekir Ozan Has (xx) (Dk. 72 Yücel Yıldırım x), Fatih Çakır (xx), Ozan Karabacak (x) (Dk. 58 Ömer Gökali xx), Mertcan Erdem (Xx), Ömer Gür (xx), Berat Jonathan Ustabaşı (xxx), İsmail Can Çavuşluk (xx) (Dk. 53 Mustafa Emre Can x)

ANADOLU BAĞCILARSPOR: Burak Onur (x), Berat Eyüpoğlu (x), Kerem Tulgar (x) (Dk. 60 Bertuğ Başdemir x), Zeynel Alkan (x) (Dk. 60 Murat Abdikoğlu x), Ömür Günaydın (x) (Dk. 72 Uğur Gezen x), Emre Baysal (xx), Kağan Konuk (x), Gökhan Çalışır (xx), Güney Polat (xx), Salih Seyis (xx), Sezer Yıldırım (x)

GOL: Dk. 62 Fatih Çakır (Yeşil Bursa)

SARI KARTLAR: Dk. 84 Kağan Konuk, Dk. 90 Uğur Gezen, Dk. 90 Berat Eyüpoğlu (Anadolu Bağcılarspor) - Dk. 90 Ömer Gür (Yeşil Bursa)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 5\'inci hafta mücadelesinde Yeşil Bursa, sahasında ağırladığı Anadolu Bağcılarspor\'u ikinci yarıda Fatih Çakır\'ın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 5\'e çıkarırken, Anadolu Bağcılarspor 7 puanda kaldı.

9\'uncu dakikada Yeşil Bursa atağında Bekir Ozan Has ile duvar pası yapan Fatih Çakır ceza sahasına doğru girerken, topa son anda ayak koyan Kağan Konuk meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

24\'üncü dakikada Yeşil Bursa\'dan Ekrem Çalışanlar\'ın sol kanattan içeriye çıkardığı topla ceza sahası çizgisi üzerinden topla buluşan Berat Ustabaşı sert vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Onur ise sağına gelen topu çıkararak kornere gönderdi.

25\'inci dakikada Yeşil Bursa atağında sol kanattan bu kez Fatih Çakır ortasını yaparken, Mehmet Kalkan\'dan daha erken hareket eden savunma müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

29\'uncu dakikada Anadolu Bağcılarspor, sol kanattan etkili gelirken Salih Seyis\'in ceza sahası içerisine girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

35\'inci dakikada Anadolu Bağcılarspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisine sol çaprazdan topla giren Ömür Günaydın kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kalırken, yaptığı vuruşta Ömürcan kurtarışıyla topu kornere göndererek mutlak golü önledi.

41\'inci dakikada Yeşil Bursa\'da Fatih Çakır ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşda kaleci Burak Onur sağına gelen topu kornere çeldi.

45\'inci dakikada Yeşil Bursa\'da Berat Jonathan, Emre Baysal\'dan şık bir şekilde sıyrılarak sol kanattan ceza sahasına doğru topu gönderdi. Pozisyonun devamında Ömür Gür bu kez sağ kanattan topu içeriye doğru çıkarırken, kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak kaleye paralel gitti. Yeşil Bursa tehlikeli bir ataktan sonuç alamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0\'lık eşitlikle sona erdi.

51\'inci dakikada Yeşil Bursa hızlı atağa çıkarken, Berat Ustabaşı topu ceza sahası içerisine doğru sağ çaprazdan sürükleyerek pasını içeriye doğru aktardı. Ancak kale önüne gelen top Ozan Karabacak\'ın arkasında kalırken, ev sahibi önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

57\'nci dakikada Yeşil Bursa\'dan Berat Ustabaşı topla hızlı çıkarak savunmayı bire bir yakaladı. Burada savunmanın müdahalesiyle Berat yere düşerken hakem pozisyonu avantaja bıraktı. Topu önünde bulan Ozan Karabacak\'ın sağ çaprazdan vuruşunda ise meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

62\'nci dakikada Yeşil Bursa aradığı golü buldu. Sağ kanattan Ömer Gökali ortasını yaparken, uzak kale direğinden Berat Ustabaşı kafayla topu Fatih Çakır\'a doğru indirdi. Fatih de kale önünden topa dokunarak yeşil beyazlı ekibi öne geçirdi. 1-0

66\'ncı dakikada Anadolu Bağcılar atağında Beray Eyüpoğlu\'nun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

68\'inci dakikada Yeşil Bursa etkili geldi. Bekir Ozan Has, Berat Ustabaşı ile yaptığı duvar pası sonucunda ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalarak vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Burak kurtarışıyla ikinci golü önledi.

75\'inci dakikada Yeşil Bursa sağ kanattan korner kullanırken, Musfa Emre Can\'ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşma Yeşil Bursa\'nın 1-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI