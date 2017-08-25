Yeşil Artvin Derneği Cerattepe için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Adem GÜNGÖR/ ARTVİN, (DHA) – ARTVİN’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde ‘madencilik yapılabilir’ yönünde Danıştay’ın onayladığı yerel mahkeme kararını Yeşil Artvin Derneği, adil yargılama yapılmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Yeşil Artvin Derneği Avukatı Bedrettin Kalın, Cerattepe mevkiinde madencilik faaliyetleri için ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan Türkiye’nin en büyük çevre davasında, Rize İdare Mahkemesi\'nin, \'Madencilik yapılabilir\' yönündeki kararının Danıştay tarafından onanmasının ardından hukuksal mücadeleyi sürdürmek için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.

‘ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDUK’

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun da destekleriyle davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını belirten Kalın “ Kaboğlu hocamızın hukuksal gerekçelerin yazılması kısmında çok önemli katkıları oldu. Yeşil Artvin Derneği adına 708 kişinin müdahilliğiyle yasal sürecin son günü olan 23 Ağustos’ta Anayasa Mahkemesine başvurduk” dedi.

‘BİZ ADALET ARIYORUZ’

Cerattepe Madenciliği konusunda adil yargılanama yapılmadığı iddiasıyla 708 kişiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını dile getiren Kalın “Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan ÇED iptali için başvuruda bulunulamıyor. Burada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinden hareketle başvuru yapıyoruz. Mahkeme adil yargılanma hakkının ihlali yönünde bir değerlendirme yaparsa, yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı Danıştay’a gönderiyor. Hukuksal süreç işlerken Cerattepe bölgesindeki madencilik faaliyetlerinin devam ediyor olması dolayısıyla, faaliyetlerin durdurulmasına dair tedbir talebimiz de var. Oldukça geniş kapsamlı 24 sayfalık bir dava dilekçesiyle başvurduk. Biz adalet arıyoruz. Adalet elbet bir gün bir yerde tecelli edecektir” diye konuştu.

Kalın, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvurabilmek için öncelikle ulusal yargı yollarının tüketilmesi gerektiğini ve Anaysa Mahkemesi’nin de bu ulusal hukuk yollarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI