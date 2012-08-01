Kocaeli'de parkta 200 adet uçaksavar mermisi bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy sapağında yeşil alan çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı işçiler bir ağacın dibinde yaklaşık 200 adet uçaksavar, kaleşnikof ve G 3 mermisi buldu.

Ramazan Almaçayır'ın haberine göre, Kocaeli'de işçiler pakta 200 adet uçaksavar mermisi buldu. İşçiler durumu hemen bölgeye bakan jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından uçaksavar, kaleşnikof ve G 3 mermilerinden oluşan yaklaşık 200 adet mermiyi incelemek üzere karakola götürdü.

'Jandarmalar gittikten sonrada buldular'

Jandarmanın ayrılmasının ardından birkaç saat sonra yine aynı yerde çalışmaya devam eden işçiler, ağaçları sulamak için kullanılan cansuyu kutusunu açtıklarında gözlerine inanamadı. İşçiler cansuyu kutusunun içinde de kaleşnikof ve uçaksavar mermisi buldu. Belediye çalışanları yine 156'yı arayıp jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Jandarma yeniden olay yerine gelerek kutunun içindeki mermileri delil torbasına doldurdu. Jandarma ekipleri başka noktalarda da mühimmat olma ihtimaline karşılık araziyi aradı. Ancak yapılan incelemelerde başka mühimmat bulunamadı.

Mermileri bulan işçilerden İsmail Çetinkaya, "Daha önce ağacın dibinde yaklaşık 200 tane falan bulduk, jandarmaya haber verdik gelip götürdüler. Ardından cansuyu kutusunun içinde de bulduk" diye konuştu.

Mühimmatın kim ya da kimler tarafından konulduğu henüz tespit edilemezken, jandarma mühimmatı bulan işçiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.