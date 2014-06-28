T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polise rağmen Yeryüzü Sofrası kuruldu

Antikapitalist Müslümanların, İstanbul Taksim'de, lüks otellerde iftarlara karşı geliştirdiği 'Yeryüzü Sofrası' polisin engeline rağmen kuruldu ve vatandaşlar iftarlarını açtı

28 Haziran 2014 23:31

Antikapitalist Müslümanların, 'lüks otellerde binlerce dolar harcanarak açılan iftarlara karşı' geliştirdiği 'Yeryüzü Sofraları' bu Ramazan ayında da kurulacaktı ancak polis Taksim'deki bu etkinliğe izin vermedi.

Etkinliğe katılan vatandaşların ısrarları sonucu, 'Yeryüzü Sofrası' kuruldu ve vatandaşlar iftarlarını açtı.

Gezi Parkı eylemlerinin ardından bölgedeki eylem ve toplanmalara izin vermeye polis, cadde üzeri boyunca kurulan iftar sofralarına yönelik olarak da yoğun önlem almış zaman zaman da müdahalede bulunmuştu.

T24 objektifinden Yeryüzü Sofrası için tıklayın...

ETİKETLER

taksimyeryüzü sofrasıantikapitalist müslümanlariftar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24