Polise rağmen Yeryüzü Sofrası kuruldu

Antikapitalist Müslümanların, 'lüks otellerde binlerce dolar harcanarak açılan iftarlara karşı' geliştirdiği 'Yeryüzü Sofraları' bu Ramazan ayında da kurulacaktı ancak polis Taksim'deki bu etkinliğe izin vermedi.



Etkinliğe katılan vatandaşların ısrarları sonucu, 'Yeryüzü Sofrası' kuruldu ve vatandaşlar iftarlarını açtı.

Gezi Parkı eylemlerinin ardından bölgedeki eylem ve toplanmalara izin vermeye polis, cadde üzeri boyunca kurulan iftar sofralarına yönelik olarak da yoğun önlem almış zaman zaman da müdahalede bulunmuştu.

T24 objektifinden Yeryüzü Sofrası için tıklayın...