T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yersiz yardımlar faiziyle geri alınacak

Maliye Bakanlığı, özlük haklarından dolayı memur ve işçilere yersiz ödenen ''eş yardımı''nı faiziyle birlikte geri almaya başladı.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Antalya Defterdarı Hidayet Mat, yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığının kamuda giderlerin azaltılması, gelirlerin artırılmasına yönelik proje çalışmaları kapsamında devletten maaş alan memur ve işçilerin özlük haklarıyla ilgili fazla ve yersiz ödemeleri tespit ettiklerini söyledi.


Eşleri çalıştığı halde ''eş yardımı'' alanlar ile eğitimlerini sürdürmemelerine rağmen, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlananlarla ilgili inceleme başlattıklarını belirten Mat, Antalya'da 45 bin memur ve işçiye maaş ödendiğini bildirdi.


Antalya merkezde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre 19 bin memur ve işçinin özlük haklarıyla ilgili inceleme ve araştırmanın tamamlandığını, ifade eden Mat, şunları kaydetti:


''Memur ve işçilere özlük ve sosyal haklar kapsamında çalışmayan eşi için 72 TL 'eş yardımı' yapılıyor. Sağlık hizmetlerinde ise kız çocuklar evleninceye kadar, erkek çocuklar okumuyorsa 18, okuyor ise 25 yaşına kadar devletin sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Antalya ve ilçelerinde 45 bin devlet memuru ve kamu işçisi var. Antalya merkezde 19 bin memur ve kamu işçisi üzerinde yapılan incelemelerde, 631 memur ve kamu işçisinin, eşleri çalıştığı halde 'eş yardımı' aldığı, yasal yükümlülükleri dolan çocukların da sağlık hizmetlerinden yararlandığı tespit edildi. Bu kişilere toplam 456 bin 103 lira yersiz ödeme yapılmış. Yersiz yere ödenen bu parayı faiziyle birlikte geri talep ettik.''


Yersiz yere eş yardımı alan veya çocukları sağlık hizmetlerinden haksız yere yararlandığı tespit edilenlerin bir kısmının aldıkları, paraları geri ödemeye başladığını ifade eden Mat, uygulamanın ilçelerde de yapılacağını sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24