Yersiz yardımlar faiziyle geri alınacak

T24- Antalya Defterdarı Hidayet Mat, yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığının kamuda giderlerin azaltılması, gelirlerin artırılmasına yönelik proje çalışmaları kapsamında devletten maaş alan memur ve işçilerin özlük haklarıyla ilgili fazla ve yersiz ödemeleri tespit ettiklerini söyledi.





Eşleri çalıştığı halde ''eş yardımı'' alanlar ile eğitimlerini sürdürmemelerine rağmen, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlananlarla ilgili inceleme başlattıklarını belirten Mat, Antalya'da 45 bin memur ve işçiye maaş ödendiğini bildirdi.





Antalya merkezde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre 19 bin memur ve işçinin özlük haklarıyla ilgili inceleme ve araştırmanın tamamlandığını, ifade eden Mat, şunları kaydetti:





''Memur ve işçilere özlük ve sosyal haklar kapsamında çalışmayan eşi için 72 TL 'eş yardımı' yapılıyor. Sağlık hizmetlerinde ise kız çocuklar evleninceye kadar, erkek çocuklar okumuyorsa 18, okuyor ise 25 yaşına kadar devletin sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Antalya ve ilçelerinde 45 bin devlet memuru ve kamu işçisi var. Antalya merkezde 19 bin memur ve kamu işçisi üzerinde yapılan incelemelerde, 631 memur ve kamu işçisinin, eşleri çalıştığı halde 'eş yardımı' aldığı, yasal yükümlülükleri dolan çocukların da sağlık hizmetlerinden yararlandığı tespit edildi. Bu kişilere toplam 456 bin 103 lira yersiz ödeme yapılmış. Yersiz yere ödenen bu parayı faiziyle birlikte geri talep ettik.''





Yersiz yere eş yardımı alan veya çocukları sağlık hizmetlerinden haksız yere yararlandığı tespit edilenlerin bir kısmının aldıkları, paraları geri ödemeye başladığını ifade eden Mat, uygulamanın ilçelerde de yapılacağını sözlerine ekledi.