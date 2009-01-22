Yermez’in sorgusu günlerce sürebilir

İşadamı Üzeyir Garih’i
öldürdüğü gerekçesiyle müebbet ağır hapis cezasına çarptırılan Yener
Yermez’in Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nde yapılan sorgulaması devam ediyor.
"Tanık" sıfatıyla
ifadesine başvurulan Yermez‘in yasaya göre, 15 güne kadar emniyette
tutulabileceği belirtiliyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne önceki
gün getirilen Yermez özel bir ekip tarafından sorgulanıyor. Yermez için
ilk olarak nöbetçi mahkeme tarafından 4 günlük süre verilmişti. Bu süre
ise 23 Ocak 2009’da mesai saatinde doluyor. Ancak tutuklu ve
hükümlülerin sorgulama süresi 15 güne kadar uzatılabiliyor. Uzatma
kararını cumhuriyet savcısının talebi üzerine mahkeme görüşerek karara
bağlıyor.