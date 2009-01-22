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Yermez’in sorgusu günlerce sürebilir

Yener Yermez’in Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulaması devam ediyor.

22 Ocak 2009 02:00

İşadamı Üzeyir Garih’i öldürdüğü gerekçesiyle müebbet ağır hapis cezasına çarptırılan Yener Yermez’in Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulaması devam ediyor.

"Tanık" sıfatıyla ifadesine başvurulan Yermez‘in yasaya göre, 15 güne kadar emniyette tutulabileceği belirtiliyor.  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne önceki gün getirilen Yermez özel bir ekip tarafından sorgulanıyor. Yermez için ilk olarak nöbetçi mahkeme tarafından 4 günlük süre verilmişti. Bu süre ise 23 Ocak 2009’da mesai saatinde doluyor. Ancak tutuklu ve hükümlülerin sorgulama süresi 15 güne kadar uzatılabiliyor. Uzatma kararını cumhuriyet savcısının talebi üzerine mahkeme görüşerek karara bağlıyor.

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