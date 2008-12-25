Yermez'in itirafları savcıda

Yermez'den 8 yıl sonra tuhaf mektup

İşadamı Üzeyir Garih cinayetinden hapis yatan Yener Yermez'in, Yeni Şafak gazetesine gönderdiği ve şok itiraflarda bulunduğu mektubu Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ü harekete geçirdi. Yeni Şafak'tan mektubu alan Savcı Öz'ün Yermez'in ifadesini alacağı ve yeniden soruşturma başlatacağı öğrenildi.Yermez mektubunda şunları yazmıştı: 'Cinayeti üstlenmem için 1.5 milyon dolar teklif ettiler. Can güvenliğim için cinayeti üstlendim. Ergenekon sanığı eski Adli Tıp Uzmanı Ümit Sayın ifademi değiştirmemem için beni yönlendirdi. Ümit Sayın, birlikte bir süre otelde kaldığımız Meral'i bulup mahkemeye getirebileceğini söylemişti. Sayın, iki gün sonra telaşlı bir şekilde gelip (Yener, gerekli kişilerle görüştüm. Ancak şu an itibarıyla ifadeni değiştirmeni istemiyorlar) demişti. O cinayetle ilgili çok şeyi biliyor."Dava aşamasında birçok noktası karanlıkta kalan Garih cinayetiyle ilgili bu iddialar Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ü harekete geçirdi. Organize Şube Müdürlüğü'ne talimat veren savcı Öz, gazetemizden mektubu istedi. Yeni Şafak'a giden iki polis, tutanakla Yermez'in mektubunu aldı. Garih dosyasının yıllar sonra tekrar açılması için inceleme başlatan savcılığın, Yeni Şafak'ın haberlerindeki iddiaları araştıracağı, ardından Yermez'in ifadesine başvurabileceği öğrenildi.Savcı Öz'ün, Yermez'in, mektupta 'Otelde beraber kaldık, mahkeme araştırmadı' dediği Meral'in bulunması için polise talimet verdiği ve Ergenekon sanığı Doç. Dr. Ümit Sayın'ın da konuyla ilgili ek ifadesini alacağı belirtildi.