Yermez'e Ergenekon sorgusu

Üzeyir Garih cinayetinden ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Yener Yermez, Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından bugün sorgulanacak.



İşadamı Üzeyir Garih’i 2001 yılında İstanbul’da öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Kırklareli Cezaevi’ne konulan Yener Yermez, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün talimatı üzerine Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.



Cinayetle ilgili ifade vermesi beklenen Yermez, savcının toplantısının uzaması üzerine sorgulanamadı. İstanbul’da bir cezeavine götürülecek olan Yermez, bugün yeniden sorgulama için adliye getirilecek.



Yener Yermez, gönderdiği mektuplarda Adli Tıp’a götürüldüğünde tanıştığı Ergenekon davası sanığı Ümit Sayın’ın cinayeti dini duygular ile işlediğini söylemesi için ikna etmeye çalıştığını öne sürmüştü.



Savcı Zekeriya Öz’ün Üzeyir Garih’in mezarını açtıracağını öne süren Yermez’in avukatı Mustafa Yalçınkaya, yeniden yargılama için mahkemeye başvurmuştu. Yalçınkaya, dosyanın Ergenekon soruşturmasıyla birleştirilmesini istiyor.

