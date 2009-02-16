Yermez'den yeni iddia: İnfaz tapınakta oldu

Ayin sonrası bıçaklandı

Yanındaydılar

Komutanları Ergenekon sanığı çıktı

Çatlı'nın çantası Meral'in elinde

Yeni Şafak'a gelen mektup

Yener Yermez tarafından 'bireysel' olarak işlendiği ileri sürülen Garih cinayetinin 'organize' şekilde gerçekleştirildiği iddia edildi. Cinayet hükümlüsü Yermez'in ifadesine göre, Garih üyesi olduğu gizemli örgütün, gizli tapınağında infaz edildi. İddiaya göre, garip giysili kişilerin katıldığı törende bıçaklanarak öldürülen ünlü işadamının cesedi, daha sonra 'Meral' adlı kadının kimliği meçhul arkadaşı tarafından Eyüp Mezarlığı'na bırakıldı. İnfazın kamera kayıtları ezberletilen Yermez de cinayeti üstlendi.Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Garih'i 25 Ağustos 2001 tarihinde öldürmekten hüküm giyen Yermez'in yeni iddiaları, 'hükümlüsü' bulunmasına rağmen çok sayıda sır taşıyan cinayetin seyrini değiştirdi. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre, Üzeyir Garih, mensubu olduğu tarikatımsı gizli bir yapılanmanın, üst birimi tarafından cinayet tarihinde gizli bir tapınağa davet edildi. Çok özel durumlarda kullanılan tapınaktaki davete icabet eden Üzeyir Garih için tören düzenlendi. Ayin ritüelleri taşıyan bu tören sonrasında garip giysiler içindeki çok sayıda örgüt üyesinin gözleri önünde, esrarengiz kadın Meral ve arkadaşı, farklı bıçaklarla Üzeyir Garih'i vahşi şekilde infaz etti. Yermez'in iddiasına göre, infaz sonrası ise ünlü işadamının cesedi, soruşturma dosyalarında adı geçen Meral'in yanındaki kimliği belirsiz bir kişi tarafından Eyüp Mezarlığı'na taşındı. Yermez'in, açılan yeni soruşturma kapsamında Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'e ve polise verdiği iddia edilen ifadelerde çarpıcı bilgiler ortaya çıktı:"Olay günü Meral beni görevli olduğum Hasdal Kışlası'ndan aldı. Birlikte Eyüp'teki bir otelden oda ayırttık. Daha sonra, Piyer Loti tepesine çay içmek için çıktık. Meral, "Eyüp'te bir arkadaşımla buluşacağım, sen burada bekle"diyerek ayrıldı. Uzun süre Meral gelmeyince yürümeye başladım. Eyüp Mezarlığı'nın içinde yürürken yerde kanlar içinde yatan Garih'i gördüm. Adamın yanında Meral ve arkadaşı duruyordu. Bana bir telefon verip olay yerinden ayrıldılar.”"Meral ve yanındaki esrarengiz adamla tekrar Eyüp'te buluştuk. Beni de bindirdikleri arabayla Gaziosmanpaşa yakınlarında bir eve gittik. Eve yaklaştığımız sırada arabada gözlerimi bağladılar. Evde bana bir video kaset izlettiler. İzlediğim görüntülerde, Meral ve yanındaki adamın Garih'in bıçakla öldürme anı vardı. Kamera bir yere sabitlenmiş, cinayet anı 5-6 metre uzaktan çekilmişti. Kaseti defalarca izledikten sonra bana, cinayeti işlediğimi nasıl anlatacağımı ezberlettiler. Cinayeti üzerime alırsam bana para vereceklerini, aksi takdirde, beni ve ailemi yok edeceklerini söylediler.'Garih cinayeti 8 yıl aradan sonra geçen yıl başlatılan Ergenekon soruşturmasıyla tekrar gündeme geldi. Adli Tıp uzmanıi Ümit Sayın'ın bilgisayarlarında Garih cinayeti dosyasıyla ilgili geniş bir arşiv ele geçirildi. Garih'in aile dostu işadamı Doğan Kasadolu da şok iddialarla ortaya çıktı. Bu iddilara göre, Üzeyir Garih'in öldürüldüğü gün bir polis otosuyla gelen kişiler, Garih'in küçük torununu kollarına kelepçe takarak gözaltına aldı. Kasadolu, bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde bu işin üzerine giderlerse cinayeti bu çocuğun işlediğini açıklayacakları şeklinde tehdit aldıklarını ileri sürdü.. Bütün bu iddiaların üzerine giden Yeni Şafak ise Üzeyir Garih'i öldürmek suçundan hüküm giyen Yener Yermez'in, Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli albay Fikri Karadağ ve Tuncay Güney'le 'change oto' işinde tutuklanan teğmen Murat Oğuz'un emrinde askerlik yaptığı bilgisine ulaştı.Susurluk kazasında kaybolan Abdullah Çatlı'ya ait çantanın kendisinde olduğunu ileri süren Ergenekon sanığı Sami Hoştan'ın yalan söylediği, asıl çantanın Yermez'in 'bulunursa cinayet aydınlanır' dediği esrarengiz kadın 'Meral' tarafından alındığı ileri sürüldü. Hem Garih cinayetindeki rolü hem de Veli Küçük'ten aldığı Çatlı'nın sır belgelerini Almanya'da 'önemli' bir isme teslim ettiği düşünülen Meral, her yerde aranıyor.Yener Yermez, Garih cinayetiyle Ergenekon terör örgütünün bağlantıları üzerine haberler yapan Yeni Şafak'a, Aralık ayında cezaevinden gönderdiği mektupla önemli bilgiler verdi. Yermez, mektubunda, cinayeti işlediğine yönelik senaryoyu kabul etmesi için ölümle tehdit edildiğini öne sürdü ve Yeni Şafak'ın sır cinayetin üzerindeki perdeyi kaldıran haberlerini teyit etti.