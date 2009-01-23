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Yermez 'o oteli' gösterdi

Garih cinayetini hükümlüsü Yermez, dün gece cinayeti o çözer" dediği kadınla birlikte olduğu oteli polise gösterdi

23 Ocak 2009 02:00

Garih cinayetini hükümlüsü Yermez, dün gece cinayeti o çözer" dediği kadınla birlikte olduğu oteli polise gösterdi

Üzeyir Garih cinayetini işlediği gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm olan Yener Yermez, avukatı aracılığıyla bazı gazetelere ve yazarlara gönderdiği mektuplarda, suçu tehditle üstlendiğini söylemişti.

Bu iddialar üzerine Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, Yermez'i Adalet Bakanlığı'ndan alınan özel izinle sorgulamaya başladı. Bir süre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün nezarethanesinde tutulan Yermez'in ifadesi alındı.

İfadesinde iddialarını yineleyen Yermez dün "cinayeti o çözer" dediği "Meral" isimli kadınla birlikte olduğu oteli polise gösterdi. Gece yarısına doğru büyük bir gizlilik içerisinde Emniyet'ten çıkarılan Yermez yer gösterme için Sirkeci'ye götürüldü.

Yermez'in yer göstermenin ardından Emniyet'e intikali sırasında gazetecilerin sorularına gülümseyerek cevap vermesi dikkat çekti.

Yermez Emniyet'te üç gün süren sorgusunun tamamlanmasının ardından dün yeniden hükümlü bulunduğu Kırıkkale Cezaevi'ne götürüldü.

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