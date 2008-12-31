Yermez: Mahkemede anlattım, dinlemediler

Garih cinayeti sil baştan

'7 yıl önce de anlattım'

'Cinayeti üstleneceksin'



Kilit isim Ümit Sayın

'Sayın, Meral'i çok iyi tanır'

İşadamı Üzeyir Garih'i öldürmek suçundan müebbet hapse mahkum olan Yener Yermez, Yeni Şafak'a gönderdiği ikinci mektupta, “Üzeyir Garih'i öldürmediğimi, tehdit edildiğim için cinayeti üstlendiğimi mahkemede anlattım ama kimse beni dinlemedi” dedi. Yeni Şafak'a, cezaevinden gönderdiği ilk mektupta cinayeti işlediğine yönelik senaryoyu kabul etmesi için ölümle tehdit edildiğini ve 1.5 milyon dolar para teklif edildiğini öne süren Yener Yermez cinayetteki şüpheli noktalar ve itiraflarıyla ilgili sorularımıza ikinci bir mektupla cevap verdi.Yeni Şafak Yayın Danışmanı Fehmi Koru'y'a dün Kırklareli F Tipi Cezaevi'nden gelen mektupta Yermez sorulara kısa ve net cevap verdi: “Fehmi abi. Yeni Şafak'ın yaptığı haberler sayesinde, oldu bittiye getirilip kapatılan Üzeyir Garih cinayeti dosyası, belki yeniden açılacak. Belki, daha önce araştırılmayan ya da incelenmeyen birçok şey yeniden araştırılıp incelenecek. Tüm bunlar sizin sayenizde olacak. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Yapılan yorumlarda, daha önce, bugün anlattıklarımı neden anlatmadığım söyleniyor. Ben 7 yıl önce tüm bu bunları mahkemede söyledim. Dilekçe yazdım dikkate alınmadı ya da görmezden gelindi, bilmiyorum.”Yermez, Yeni Şafak'a gönderdiği ilk mektubunda “Bana cinayeti üstlenmem karşılığı vaat edilen miktar 1.5 milyon dolar olup, kabul etmediğim taktirde ölümle tehdit edildim” demişti. Yermez yargılandığı Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, 'Meral' isimli bir kadınla ilgili ifade verdiğini, bu kadınla aynı otelde kaldıklarını, bulunabileceği yerleri mahkemeye anlatmasına rağmen kadın hakkında hiçbir araştırma yapılmadığına dikkat çekmişti.Yermez Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Adli Tıp uzmanı Ümit Sayın'ın odasına gelerek “Meral'i sana bulacağım” dediğini ancak birkaç gün sonra “Merali unut. İfadeni değiştirme. Bazı kişilerle görüştüm, cinayeti üstleneceksin” talimatını verdiğini ileri sürmüştü.Yermez mektubunda “Ümit Sayın'ın Meral'i tanıması, Adli Tıp'ta görevli olması, görüştüğü kişilerin taleplerini bana bildirmesi, ifademi başka bir yöne çekmemi istemesi ve sonradan vazgeçmeleri tüm bunları yapan kişinin Garih cinayetiyle ilgili bir çok cevapsız sorunun cevabını bildiğini göstermektedir” demişti.Mektubunda Yeni Şafak'ın haberleri sayesinde Garih dosyasının 7 yıl sonra yeniden açılacağını belirten Yener Yermez, cinayetten önce birçok kez birlikte olduğu 'Meral' adlı kadına dikkat çekti. Yermez, 'O kadınla aynı otelde kaldım. Nerede kalabileceğini biliyorum. Doç. Dr. Ümit Sayın Meral'i çok iyi tanır. Cinayetin aydınlatılması isteniyorsa bu kadının bulunması şart' dedi. Yermez 'Cinayet tekrar soruşturulsa ortaya nelerin çıkacağını herkes görecek. 7 yıl önceki gerçekleri bütün Türkiye öğrenecek' dedi.