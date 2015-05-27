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Yerli yolcu uçağı için tarih verildi: İlk uçuş 2019'da!

Türk mühendisler tarafından geliştirilecek yerli uçak, 70 kişi kapasiteli olacak ve bölgesel uçuşlarda kullanılacak

27 Mayıs 2015 18:05

Başbakan Ahmet Davutoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında yerli yolcu uçağı projesi ile ilgili ilk bilgileri verdi. Davutoğlu'nun daha önce gündeme getirdiği tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde yüz yerli uçak 70 kişi kapasiteli olacak ve bölgesel uçuşlarda kullanılacak. İlk uçuşun 2019'da gerçekleştirileceğini söyleyen Davutoğlu, "Türkiye yerli yolcu uçağında ilk adımı TRJ 328 ile atacak.Daha sonraki aşamada üretilecek olan TRJ628 ise tepeden tırnağa tamamen Türk mühendisliğinin eseri olacak" ifadelerini kullandı. 

"Milli uçak yapımında 1944'den bu yana çok şey kaybettik" diyen Başbakan, "Savunma sanayide de bu geçerli. Savunma Sanayide bugün yerli kullanım yüzde 50'lileri aştı. Bir zamanlar kapatılan ROKETSAN bugün küresel piyasada önemli bir yer edindi. Eğer AK Parti olmasaydı şu an geliştirilmiş bir çok şey durdurulmuş olacaktı.Dünyada büyük yankı uyandıracak olan yüzde 100 Türk uçağı 70 kişilik kapasitesi ile havacılığı bambaşka boyuta taşıyacak. En son teknolojinin kullanılacağı bu uçak inişe uygun olmayan yerlere de iniş sağlayabilecek" şeklinde konuştu. 

Türkiye'nin ilk yerli uçağını üretecek şirket olan STM'nin Genel Müdürü Davut Yılmaz, 32 ve 70 kişilik yerli uçaklar için yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırım yapılacağını açıkladı. Reuters'ta yer alan habere göre, Yılmaz, 32 kişilik uçağın ilk test uçuşunun 2017’de yapılacağını, seri üretimin 2019'da yılda 10 adet ile başlayacağını söyledi.

2022'de yılda 48 adet üretilecek uçağın üretimi için Türkiye'de kurulacak şirketin sahiplik yapısı henüz kesin değil. 

 

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