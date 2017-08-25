Yerli ve yabancı konut alıcısı 2017 yılının ilk 7 ayında Ankara'yı tercih etti

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE\'de satın alma iştahının en net göstergesi olarak kabul edilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri rapor halinde yayınladı. Raporda yerli ve yabancı konut alıcısının 2017 yılının ilk 7 ayında Başkent Ankara\'yı tercih ettiği görüldü. Ankara, 84 bin 788 konutla 2017\'de Türkiye\'nin en fazla konut satılan ilk 5 ili arasında yüzde 12,5 artışla satışlarını en çok artıran şehir olurken, yüzde 23,9 artış kaydettiği yabancıya konut satışlarında 2014 yılının tamamında yapılan satış adedini daha şimdiden geride bıraktı. Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, \"Ocak-Temmuz arasındaki yılın ilk 7 aylık döneminde kaydedilen yüzde 12,5\'lik büyüme ve artan yabancıya satış rakamları özellikle Ankara\'daki konut piyasasının geleceğinin güvenilir bulunduğunu ortaya koyuyor\" dedi.

ANKARA KONUT SATIŞ HIZINDA LİDER

2017 yılının Ocak - Temmuz dönemde Türkiye\'de 20 bin ve üzeri konut satılan 5 şehir içerisinde (Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Antalya) Başkent Ankara yüzde 12,5\'lik konut satış hızıyla lider oldu. Geçen yılın ilk 7 ayında 75 bin 337 konutun satıldığın Ankara\'da bu yıl yüzde 12,5\'lik artışla bu rakam 84 bin 788\'e çıktı. Artış hızında Ankara\'yı Bursa ve İzmir takip etti. 7 aydaki konut satışlarında İstanbul\'da yüzde 2,5\'lik artış, Antalya\'da ise yüzde 0,6\'lık düşüş meydana geldi.

Ankara\'da 2017\'nin ilk 7 ayında satılan 84 bin 788 konutun 30 bin 833\'ü ilk satış, 53 bin 955\'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Toplam satışın içerisinde 35 bin 194 konutun ipotekli olarak satın alınması dikkat çekti.

Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2017 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 oranında artarak 115 bin 869 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 083 konut satışı ve yüzde 15,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Ankara\'da sadece Temmuz ayında 11 bin 669 konut satışı gerçekleştirildi. Bu satış 7 bin 955 konutun satıldığı geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 46,6\'lık artış anlamına geliyor.

YABANCIYA KONUT İSTİKRARLA BÜYÜYOR

Hükümetin konut alan yabancılara yönelik vatandaşlık hakkı ve KDV istisnası gibi yaptığı düzenlemelerle Türkiye genelinde yabancıya satış anlamında yüzde 25\'lik büyüme gerçekleşirken, Ankara da bu büyümeden nasibini aldı. Başkentte yılın ilk 7 aylık döneminde yabancılara yönelik 460 konut satışı gerçekleşti. Ankara, Türkiye genelinde geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 34 artış gösteren Trabzon\'un ardından yüzde 23,9 ile yabancıya konut hızını en fazla artıran ikinci il oldu.

Geçen yılın Temmuz ayında Ankara\'da yabancıya 35 konut satılırken, yüzde 94,2\'lik artışla bu Temmuz ayında rakam 68 olarak gerçekleşti. Yabancıya satışta Aydın, Muğla ve Mersin gibi turizm bölgelerini geride bırakan Başkent Ankara\'nın gayrimenkulde nitelikli konut arzının devamı ve prim potansiyeli fazla olması nedeniyle gelecek dönemde daha da üst sıralara çıkacağı ifade ediliyor.

\'ANKARA\'DAKİ PLANLI YERLEŞİM BÖLGELERİ SATIŞLARI DESTEKLİYOR\'

Konut satış istatistiklerini değerlendiren Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, geçmiş döneme göre daha iyiye giden yatırım ikliminin konut satışlarında direkt olarak kendisini gösterdiğine dikkat çekti. Akın, \"Ocak-Temmuz arasındaki yılın ilk 7 aylık döneminde kaydedilen yüzde 12,5\'lik büyüme özellikle Ankara\'daki konut piyasasının geleceğinin güvenilir bulunduğunu ortaya koyuyor. Başkent\'te yeni projelerle nitelikli konut arzının devamı ve gayrimenkulde prim potansiyelinin diğer illere göre daha yüksek seyretmesinin bunun kanıtı olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

Ankara\'nın gayrimenkuldeki yükselişinde Eskişehir Yolu, İncek, Yaşamkent ve Çayyolu gibi planlı yerleşim bölgelerinin önemli yer tuttuğuna değinen Selim Akın, planlı şehirleşmenin Başkent için yeni bir konsept olduğunu anlatarak, hayata geçen projelerin aileler tarafından çok beğenildiğini ifade etti.

Özellikle İncek\'in kamu kurumları, üniversiteler ile konutların yer aldığı üçgenin ortasında bulunduğunu, bölgenin gelecek dönemde popülerliğini daha da arttıracağına dikkat çeken Akın, “Yeni yapılan çevre yolları ile ulaşım akslarına yakınlığı bakımından önemli bir bölgede yer alıyor. Ankaralı İncek\'in değerini iyi bilir. Henüz 2014 yılında bölgenin geleceğine inanıp İncek Loft projesinin temellerini attık. 1199 konut ile en büyük projeyi hayata geçirdik. Talebi görünce Bulvar Loft\'u da yapmaya karar verdik. İncek Ankara\'da planlı yerleşimin adresi olarak öne çıktı ve gelişime çok açık. Hem yatırımcı hem de oturumcuların ilgisinin süreceğini düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.

