Yerli ve milli elektronik kelepçe 2021'de kullanılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli elektronik kelepçe i̇çin çalışmalara başlandığını, 2021 yılına kadar Adalet Bakanlığı tarafından kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni bir açıklama yayınlayarak Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) ile kamu idarelerinin kullanacağı teknolojilerin bundan sonra Türkiye'de geliştirileceğini açıkladı. Proje kapsamında ilk olarak Adalet Bakanlığı için elektronik kelepçe sistemi geliştirecek.



Adalet Bakanlığı ve STM arasında imzalanan sözleşmenin ilk adımı olarak denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerde kullanılan elektronik kelepçe sistemi geliştirilecek.

Denetimli serbestlik uygulamasında kullanılan elektronik kelepçe sistemi ile yükümlüler takip ediliyorlar. Ancak şu anda kullanılan elektronik kelepçe sistemleri yurtdışından ithal ediliyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektronik kelepçenin iyi bir uygulama olmadığını ancak ceza infaz sisteminde kullanıldığını açıkladı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından elektronik kelepçe ile ilgili olarak yapılan açıklamada, geliştirilecek yerli elektronik kelepçeyle yaklaşık 20 milyon TL'lik ithalatın önüne geçileceğini söyledi.

Türkiye'de elektronik izleme sistemi, 2013 yılında yapılan düzenleme ile denetimi serbestlik tedbirleri arasında yerini aldı. 2013 yılından beri şüpheli, sanık ve hükümlülerin cezalarının infaz edilmesinde veya takip edilmesinde bu teknolojiler kullanılmaya devam ediyor.