-Yerli uydu için anlaşma ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - TÜRKSAT AŞ ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında, TÜRKSAT-5A Milli Haberleşme Uydusu'nun, TUSAŞ bünyesinde kurulan Uydu Montaj Entegrasyon ve Test (UMET) tesislerinde üretilmesine yönelik işbirliği anlaşması imzalandı. TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, TÜRKSAT AŞ'nin finansman desteği verdiği UMET'in, yurt içinde geliştirilecek olan haberleşme, gözlem, bilimsel uydularının montaj, entegrasyon ve testlerinde de kullanılabileceği belirtildi. Bu kapsamda, TÜRKSAT-5A haberleşme uydusunun, TUSAŞ'ın ana yüklenici olacağı proje modeli ile TUSAŞ ve TÜRKSAT uzman mühendisleri tarafından birlikte geliştirileceğinin ifade edildiği açıklamada, Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojilerindeki her türlü teknolojik kabiliyetinin bu projede değerlendirileceği kaydedildi. Açıklamada, bölgesinin lider uydu operatörü TÜRKSAT'ın, uydu filosunu dünyanın tamamını kapsayacak şekilde yerli uydularla da güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. TÜRKSAT Genel Müdürü Özkan Dalbay ve TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı da yaptıkları ortak açıklamada, bu proje girişiminin, artan uydu ihtiyaçlarının milli olarak karşılanması açısından önemli bir teknolojik kazanım olduğunu ifade ettiler. TUSAŞ tesislerinde imzalanan protokole göre yerli haberleşme uydusunun azami 60 ay içinde geliştirilerek yörüngeye yerleştirilmesi öngörülüyor.