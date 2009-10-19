Yerli üretim silahlar dünyaya açıldı

Modernize edilen tesislerinde üretimini yaptığı çeşitli silah
tipleri ile, dünya silah pazarında iddialı konuma gelen Makina ve Kimya Endüztrisi Kurumunun (MKEK), yurt dışına yönelik yerli yapım silahların tanıtım faaliyetleri sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlenen
Defence Systems and Eguipment International 2009 fuarında MKEK üretimi
silahlara gösterilen yoğun ilgi beraberinde de silah taleplerini
getirdi.
Son yıllarda sürdürülen etkin yurt dışı
pazarlama sonrasında ürünleri de pazarlarda kabul gören MKEK, bu fuarda
da önemli düzeylerde sipariş alma imkanı bulabildi. Kurum tarafından
yapılan açıklamada, fuar süresince yapılan görüşmelerde kurumun çok
sayıda ülke ve firma ile silah ihracatına yönelik bağlantı yaptığı
bildirildi.
Tanıtım faliyetleri sürecek
MKEK'ye bağlı tesislerde üretilen
silahların yurt dışı pazarlarda etkin olarak tanıtılması, diğer
ülkelerin savunma sanayi firmaları ile işbirliği imkanlarının
araştırılması ve silah - mühimmat sistemlerindeki gelişmelerin daha
yakından izlendiği benzer organizasyonların önümüzdeki dönemlerde de
sürdürülmesi planlanıyor.
Savunma sanayine dönük yatırımlara ağırlık
veren MKEK Genel Müdürlüğünün önümüzdeki yıllarda toplam askeri silah
ve mühimmat ihracatının 50 milyon dolar düzeyine çıkarılması
hedefleniyor.
MKEK ürünlerinin dış pazar bulduğu DSEI
savunma sanayi fuarı 11-14 Eylül 2009 tarihleri arasında Londrda'da
yapılmış ve fuara 40 farklı ülkeden toplam 1.350 savunma sanayi şirketi
katılmıştı.