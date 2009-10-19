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Ekonomi

Yerli üretim silahlar dünyaya açıldı

Makina ve Kimya Endüztrisi Kurumunun (MKEK), yurt dışına yönelik yerli yapım silahların tanıtım faaliyetleri sürüyor.

19 Ekim 2009 03:00

Modernize edilen tesislerinde üretimini yaptığı çeşitli silah tipleri ile, dünya silah pazarında iddialı konuma gelen Makina ve Kimya Endüztrisi Kurumunun (MKEK), yurt dışına yönelik yerli yapım silahların tanıtım faaliyetleri sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlenen Defence Systems and Eguipment International 2009 fuarında MKEK üretimi silahlara gösterilen yoğun ilgi beraberinde de silah taleplerini getirdi.

Son yıllarda sürdürülen etkin yurt dışı pazarlama sonrasında ürünleri de pazarlarda kabul gören MKEK, bu fuarda da önemli düzeylerde sipariş alma imkanı bulabildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, fuar süresince yapılan görüşmelerde kurumun çok sayıda ülke ve firma ile silah ihracatına yönelik bağlantı yaptığı bildirildi.

Tanıtım faliyetleri sürecek

MKEK'ye bağlı tesislerde üretilen silahların yurt dışı pazarlarda etkin olarak tanıtılması, diğer ülkelerin savunma sanayi firmaları ile işbirliği imkanlarının araştırılması ve silah - mühimmat sistemlerindeki gelişmelerin daha yakından izlendiği benzer organizasyonların önümüzdeki dönemlerde de sürdürülmesi planlanıyor.

Savunma sanayine dönük yatırımlara ağırlık veren MKEK Genel Müdürlüğünün önümüzdeki yıllarda toplam askeri silah ve mühimmat ihracatının 50 milyon dolar düzeyine çıkarılması hedefleniyor.

MKEK ürünlerinin dış pazar bulduğu DSEI savunma sanayi fuarı 11-14 Eylül 2009 tarihleri arasında Londrda'da yapılmış ve fuara 40 farklı ülkeden toplam 1.350 savunma sanayi şirketi katılmıştı.

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