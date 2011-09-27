Yerli üretim ilk savaş gemisi denizde

T24-

Askeri teçhizatta ihracata yönelim



İnsansız hava aracında üçüncüyüz



Preveze Deniz Zaferi'nin 473'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, dizaynı ve entegrasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirilen Heybeliada Gemisi'nin hizmete girişi, Büyükada Gemisi'nin de denize indirilmesi amacıyla Pendik'teki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda tören düzenlendi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Heybeliada'nın 2004 yılında hayata geçirilen Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında inşa edildiğini anlatarak, şunları söyledi:''Bugün MİLGEM Projesi ile ne kadar haklı ve doğru bir adım attığımızı ispat etmiş olmanın da ayrıca memnuniyetini yaşıyorum. Milli savunma, ancak milli bir sanayi ile milli bir anlayışla etkin ve mümkün olur. Herkes bilsin ki Türk bayrağı denizlerde de okyanuslarda da barışın sembolü olmaya devam edecektir.Burada şu müjdeyi de sizlerle özellikle özellikle paylaşmak istiyorum. Türkiye artık dünyada savaş gemisi tasarım ve inşasını gerçekleştirebilen 10 ülke arasına girmiş bulunuyor. Ekonomimiz sağlam bir şekilde hedeflerine ilerlerken, dış politikada Türkiye her mecrada barışın bayraktarlığını yaparken, savunma sanayisinde de tarihi bir eşiği bugün aşmış oluyoruz.''Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü olan 2023 yılında kendi milli tüfeğini, topunu, tankını, helikopterini, uçağını, insansız hava araçlarını, uydularını tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir Türkiye vizyonunu hep birlikte başaracağız" dedi.Türkiye'nin 2004-2010 yılları arasında dünyada en çok askeri teçhizat ithal eden ülkeler arasında 6'ncı sıradan 14'üncü sıraya indiğini ve dışarıya bağımlılığın önemli ölçüde azalma gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, aynı süre içerisinde askeri teçhizat ihracatında 27'nci sıradan 21'inci sıraya yükseldiğimizi söyledi.Erdoğan, ''Bu da demek oluyor ki sadece kendimiz için üretmedik, ürettiğimiz askeri teçhizatlar noktasında dışarıya olan satışlarımızı da artırdık'' dedi.Askerlerin kullanacağı piyade tüfeğinin ülkede tasarlandığını ve testlerine başlanıldığını da anımsatan Erdoğan, şunları ifade etti:''Milli tankımız olan 'Altay'ın konsept tasarımını da tamamladık ve ülkemizde ilk defa modern bir tankın üretimi için bütün altyapıyı hazır hale getirdik. Altını çizerek ifade ediyorum; Anka ile birlikte inşallah stratejik yeteneklere sahip insansız hava aracı üreten 3'üncü ülke Türkiye olacaktır. İlk savaş helikopterimiz olan 'Atak' helikopterinin de tüm yazılım ve tasarımlarını tamamladık ve şu anda prototip üretim safhasındayız.Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 2023 yılında kendi milli tüfeğini, topunu, tankını, helikopterini, uçağını, insansız hava araçlarını, uydularını tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir Türkiye vizyonunu hep birlikte başaracağız, bu hedefe birlikte ulaşacağız.''