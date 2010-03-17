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'Fiyakalı telefon'

General Mobile'ın ''DST 500'' model cep telefonunun üretimine, GençCell İletişim ile Anel Grup ortaklığında Türkiye'de başlandı.Rixos Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Ulaştırma Bakanı Yıldırım, cep telefonunun üretim tesislerini ziyareti sırasında ''Bu işin başarılacağını anladığını'' söyledi.Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:''Filanca marka, falanca marka, işte dünyanın pazar payının 80'ini, 90'ını ellerinde bulunduranlar varken bizimkiler nereden bu işi kalkıyorlar? Bunların aklı fikri var mı? diye sorgulayanlar olabilir ama unutmayın bir yandan dünya büyük ama bir başka anlamda da küçük.''Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Türkiye'de 18 ayda bir cep telefonu değiştirildiğini, 65 milyon cep telefonunun kullanıldığı Türkiye'de, her yıl 40 milyon yeni cihaz alındığını kaydetti.Yıldırım, ''40'ta birini bile alsak pay olarak yüzde 2,5 yapar. O bile bir yılık üretim kapasitesini dolduruyor. 72 milyon millet bir milyon yerli üretime gereken desteği vermeyecek mi? Tabii verecek. Daha fazlasını da verecek'' diye konuştu.Yerli üretime destek verilmesini gerektiren sebeplerin başında istihdamın yer aldığını belirten Yıldırım, katma değer olarak bin kişinin üzerinde insana iş ve aş sağlayan bu üretimin, öte yandan ülkeye döviz kazandırdığını vurguladı.Üretimine başlanan bu cep telefonunun Türkiye'de 700 bin kişi tarafından kullanıldığını, cihazın hem yurt içinde hem de yurt dışında satışının hedeflendiğini anlatan Yıldırım, 2003'te yüzde 2'nin altında olan komşu ülkelerle ticaret oranını yüzde 25'e çıkaran Türkiye'nin, yerli üretimler sayesinde bu oranı çok daha fazla artırabileceğini söyledi.Konuşmaların ardından kendisine yerli üretim cep telefonu hediye edilmesi üzerine Ulaştırma Bakanı Yıldırım, cihazı eline alarak ''Ürün iyi, fiyakalı, ele uygun, ince ve hafif'' yorumlarını yaptı.Yerli üretim mobil telefon için ''Yükte hafif, pahada da hafif'' diyen Yıldırım, ürünün 150 dolardan satışa sunulacağını öğrenince, ''Buna yüzde 20 vergi de dahil. Yüzde 20'yi de indirirsek herkes alır. Taksit de var. Hayırlı uğurlu olsun'' diye konuştu.Türkiye'de 3 yılda 3 milyon adet üretilmesi planlanan ''DST 500'' model cep telefonunun, yurt içinde olduğu gibi Çin mallarını tercih etmeyen pek çok ülkeye de ihraç edilmesi hedefleniyor.