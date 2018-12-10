Yerli üreticiyi rahatlatma hamlesi: Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi uygulanacak

Yerli üreticiyi rahatlatma hamlesi olarak yorumlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aralarında oyuncak, televizyon, kağıt ve kartonlarla bijuteri, banyo ve inşaat malzemeleri gibi ürünlerin bulunduğu çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 10-30 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ek Karar'ın, yerli üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla, uluslararası alanda ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler de göz önünde bulundurularak getirildiği belirtildi.

Hesaplanan toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'da gösterilenin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak.

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasınca serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belge (A.TR) ile ithal edilen AB veya Türk menşeli olmayan eşyalardan ilave gümrük vergisi alınacak. Kararların uygulanmasında eşyanın menşesinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak.